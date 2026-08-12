Por: Portal Bogotá

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A partir del 14 de agosto de 2026, los servicios que actualmente están disponibles en el CADE Kennedy serán transferidos a distintos puntos de atención presencial de la Red CADE. Esta decisión, según información proporcionada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca fortalecer la atención al ciudadano y garantizar que la comunidad continúe accediendo de manera eficiente a los trámites y servicios ofrecidos por el Distrito.

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La medida forma parte del proceso de modernización impulsado por la administración local, cuyo objetivo es transformar los espacios tradicionales de atención para hacerlos más amplios, cómodos y ágiles, permitiendo así una experiencia mejorada para los usuarios. De acuerdo con la Secretaría General, con este traslado se espera optimizar la atención presencial y acercar los servicios a la ciudadanía, respondiendo a las crecientes necesidades de la población de Bogotá.

Actualmente, varias entidades ofrecen sus servicios en el CADE Kennedy, entre ellas la Secretaría Distrital de Planeación, Ciudad Limpia, ATENEA, VANTI y Reval. Todas ellas continuarán brindando atención a la ciudadanía, pero en sedes diferentes a partir de la fecha estipulada. La Red CADE contempla diferentes sedes en diversas localidades de Bogotá, y está planeado que cada una continúe cubriendo la oferta de servicios necesaria en su área de cobertura.

Las alternativas de atención presencial dentro de la Red CADE para quienes requieren estos servicios incluyen ubicaciones como SuperCADE Américas (localidad de Kennedy), CADE Patio Bonito (localidad de Kennedy), SuperCADE CAD (localidad de Teusaquillo), SuperCADE Bosa (localidad de Bosa), CADE Muzú (localidad de Puente Aranda), CADE Tunal (localidad de Tunjuelito) y CADE Fontibón (localidad de Fontibón). Cada punto de atención tiene dirección específica que se ha fijado para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y trámites ciudadanos.

Desde la alcaldía se recomienda que, antes de desplazarse a alguna sede de la Red CADE, las personas consulten previamente cuál es el punto que ofrece el servicio requerido, los horarios de atención y, en los casos necesarios, los requisitos para agendar una cita. Toda la información sobre servicios disponibles, cronogramas de atención y proceso de agendamiento se puede obtener a través de la Línea 195, canal oficial para la orientación e información del Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios dejan de atenderse en el CADE Kennedy y a dónde se trasladan?

Según la información divulgada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los servicios prestados por entidades como la Secretaría Distrital de Planeación, Ciudad Limpia, ATENEA, VANTI y Reval dejarán de ser atendidos en el CADE Kennedy a partir del 14 de agosto de 2026. Estos servicios continuarán disponibles para la ciudadanía, pero en diferentes puntos presenciales de la Red CADE, entre ellos SuperCADE Américas, CADE Patio Bonito, SuperCADE CAD, SuperCADE Bosa, CADE Muzú, CADE Tunal y CADE Fontibón.

¿Cómo consultar los nuevos puntos de atención y horarios tras el cierre del CADE Kennedy?

Para conocer las nuevas ubicaciones y los horarios de atención de los servicios trasladados tras el cierre del CADE Kennedy, la ciudadanía debe comunicarse con la Línea 195, canal oficial de información del Distrito. Allí se puede confirmar cuál sede presta el servicio requerido, así como requisitos de agendamiento y detalles adicionales sobre trámites y horarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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