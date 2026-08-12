El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepararía un decreto que podría cambiar las condiciones para que funcionarios públicos que ya tienen una pensión continúen ocupando sus cargos. La propuesta es impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y busca abrir espacio para nuevas personas dentro de la administración pública.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Noticias RCN, la iniciativa tendría como uno de sus principales argumentos la necesidad de promover el relevo generacional en las entidades estatales. Esto implicaría que algunos trabajadores que ya cumplieron los requisitos para pensionarse tendrían que dejar los puestos que todavía ocupan.

Vea también: Qué pasa con casas hipotecadas y afectadas por el terremoto; hay clave para salir del embrollo

Uno de los sectores que más atención presta al proyecto es el educativo. La eventual salida de docentes pensionados es uno de los puntos que despierta preocupación entre organizaciones sindicales y representantes del magisterio, debido al posible impacto que tendría en las plantas docentes.

Lee También

Por ahora, el decreto todavía no ha sido expedido y tampoco se conoce su versión definitiva. Por esa razón, aún no está claro cuántas personas quedarían cobijadas, qué excepciones contemplaría la medida o cuál sería la fecha para su entrada en vigencia.

Retiro forzoso de pensionados cambiaría condiciones laborales

La propuesta no estaría enfocada en quitarles la pensión a quienes ya tienen reconocido ese derecho, sino en modificar las condiciones bajo las cuales pueden permanecer trabajando para el Estado después de cumplir los requisitos para pensionarse.

En ese sentido, una persona podría conservar su pensión y seguir recibiendo la prestación económica, pero tendría que dejar el cargo público que ocupa. El debate, por tanto, se concentra en la continuidad laboral y no en la pérdida de derechos pensionales.

Vea también: CREG establece programa transitorio para promover el uso eficiente de la energía eléctrica en Colombia ante El Niño

La legislación colombiana ya establece una edad máxima para permanecer en determinados cargos públicos. Se trata de la Ley 1821 de 2016 elevó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso para quienes desempeñan funciones públicas, con las excepciones previstas en la normativa.

Además, la legislación permite que una persona que ya cumple los requisitos para pensionarse permanezca voluntariamente en su puesto hasta alcanzar la edad de retiro forzoso, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

Ese escenario podría cambiar si el Gobierno expide el nuevo decreto. La reglamentación determinará si se modifican las condiciones actuales y cuáles serán las reglas aplicables para los funcionarios pensionados.

En el caso de los docentes, todavía no existe claridad sobre posibles excepciones o disposiciones particulares. Los sindicatos esperan conocer el texto definitivo para determinar el alcance de la medida y sus efectos sobre el magisterio.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.