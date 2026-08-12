El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia dejó viviendas con diferentes niveles de afectación y, entre los propietarios que ahora deben revisar qué hacer, están quienes todavía pagan un crédito hipotecario por su inmueble.

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(Vea también: Plazo que muchos desconocen para reclamar por daños en viviendas en medio de terremoto en Colombia)

Por esta razón, además de evaluar los daños, es importante conocer qué ocurre con la deuda y si existe una cobertura que responda por las afectaciones y quite a las víctima sun dolor de cabeza más.

En este sentido, las créditos hipotecarios suelen estar asociados a un seguro sobre el inmueble, que contempla determinadas situaciones que pueden afectar la vivienda, entre ellas los movimientos sísmicos.

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En caso de un terremoto, la cobertura y el monto que podría reconocer la aseguradora dependen de las condiciones establecidas en el contrato. Sin embargo, la protección depende de las condiciones específicas de cada póliza y de la evaluación que haga la aseguradora.

Lo primero que debe hacer el propietario es reportar los daños y revisar la póliza vinculada al crédito. La aseguradora será la encargada de evaluar el inmueble y determinar si los daños están cubiertos y cuál sería el monto de la indemnización, de acuerdo con las condiciones contratadas.

¿Qué hacer si su vivienda sufrió daños por el terremoto?

Si su casa o apartamento resultó afectado por el terremoto en Colombia, es importante dejar constancia de los daños y revisar las coberturas que podrían responder por el inmueble. Estos son algunos pasos que puede seguir:

Documente las afectaciones: tome fotografías y videos de las grietas, daños estructurales y demás afectaciones antes de iniciar reparaciones. Reporte el daño a la aseguradora: si tiene un crédito hipotecario, comuníquese con el banco para conocer cuál es la compañía que tiene asegurado el inmueble y solicitar el proceso para reportar el siniestro. Revise el valor asegurado: verifique en la póliza cuál es el monto contratado y qué tipo de daños ocasionados por un movimiento sísmico están incluidos en la cobertura. Si vive en un conjunto, consulte la póliza: los propietarios de apartamentos también deben preguntar a la administración por el seguro de las zonas comunes y establecer si las afectaciones corresponden al inmueble privado o a áreas compartidas. Espere la evaluación del inmueble: la aseguradora debe determinar el alcance de los daños y establecer, según las condiciones de la póliza, si procede una indemnización o algún otro tipo de cobertura. No suspenda el crédito por cuenta propia: que la vivienda haya sufrido daños no significa automáticamente que desaparezca la obligación con el banco. Antes de dejar de pagar, consulte con la entidad financiera y conozca las alternativas disponibles para su caso.

El crédito hipotecario no desaparece automáticamente

Un punto importante es que el daño de la vivienda no significa por sí solo que la deuda con el banco quede cancelada. El seguro funciona de acuerdo con la cobertura contratada y el procedimiento establecido para atender el siniestro.

En productos de seguro para deudores hipotecarios, existen coberturas frente a terremoto que pueden contemplar la indemnización del inmueble e incluso alternativas de alojamiento temporal cuando el daño obliga a desocupar la vivienda.

Por eso, antes de asumir reparaciones o tomar decisiones sobre el crédito, el propietario debe conocer qué cubre su póliza, cuál es el procedimiento para reportar el siniestro y qué documentación solicita la aseguradora.

¿Qué pasa si la vivienda quedó inhabitable?

Si los daños provocados por el terremoto son suficientemente graves para impedir que las personas permanezcan en el inmueble, la situación debe ser evaluada por la aseguradora mediante el proceso correspondiente. Algunas pólizas contemplan alojamiento temporal cuando el siniestro obliga a abandonar la vivienda.

El alcance de esa protección no es igual para todos los propietarios: depende de la póliza contratada, del tipo de crédito y de las condiciones particulares del seguro. Por eso, la revisión del contrato es fundamental antes de determinar qué gastos serán reconocidos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.