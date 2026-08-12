El terremoto que sacudió varias regiones de Colombia deja un nuevo balance de víctimas mortales mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate e identificación de las personas fallecidas.

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En su más reciente informe este miércoles 12 de agosto, Medicina Legal dio a conocer que, hasta el momento, ha recibido 230 cuerpos provenientes de cuatro departamentos afectados por la emergencia: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

De acuerdo con la entidad, de ese total ya fueron identificadas 205 personas, mientras continúan los procesos forenses para establecer la identidad de los demás cuerpos que han llegado a sus instalaciones.

Uno de los datos que más impacta en el reporte es que entre las víctimas identificadas hay 12 menores de edad, lo que evidencia la magnitud de la tragedia que deja el movimiento telúrico en varias zonas del país.

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🔴 Atención sexto boletín: En medio del dolor que dejó el terremoto, Medicina Legal avanza en la identificación y entrega digna de las víctimas. En su sexto boletín reportó 12 niños identificados y 140 personas entregadas a sus familiares. La mayoría de las víctimas corresponden… pic.twitter.com/yj40oDY199 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 13, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.