Por: El Espectador

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El reciente terremoto ocurrido en Colombia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de Medicina Legal, institución que, según declaraciones recogidas por El Espectador, ha avanzado considerablemente en las últimas décadas y es reconocida como referente latinoamericano. Pese a las limitaciones, la entidad activó oportunamente planes de contingencia con el respaldo del Puesto de Mando Unificado (PMU). Entre las acciones inmediatas, se gestionó la donación de contenedores de refrigeración en Pereira para almacenar cuerpos y se dispuso el traslado de un carro refrigerado a Cali, donde la sede permanece cerrada ante el riesgo de colapso estructural en espera de la evaluación de un patólogo.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses enfrenta desafíos particulares en áreas como Quibdó, donde carece de infraestructura propia, lo cual ha motivado la formulación de proyectos de inversión aún en trámite. En ciudades como Cali, la situación ha sido especialmente crítica: la sede funciona en comodato con el Hospital Universitario del Valle, pero tras el terremoto hubo necesidad de trasladar las operaciones a Palmira y Tuluá, desplazando equipos para garantizar la continuidad de los servicios.

Uno de los retos más complejos involucra la identificación y entrega de cuerpos, en especial los de menores de edad. Medicina Legal dispone de cuatro puntos genéticos en el país (Medellín, Villavicencio, Bogotá y Cali), aunque actualmente solo tres están en funcionamiento, centralizando las pruebas genéticas en Bogotá. El proceso exige prioritariamente análisis genéticos, debido a que la identificación dactilar no es viable en todos los casos. A pesar de las dificultades logísticas para enviar muestras por problemas en el aeropuerto de Cali, se ha concedido prioridad a los niños fallecidos con plazos de identificación máximos de dos días, procurando aliviar la espera de las familias.

En la coordinación interinstitucional destaca el uso de plataformas tecnológicas como el SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) y el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres), facilitando la identificación, registro y entrega digna de los cuerpos en colaboración con la Fiscalía y la Registraduría Nacional. La participación de fiscales en lugares estratégicos agiliza el proceso, que culmina con la entrega a funerarias y la expedición de licencias de inhumación.

Medicina Legal advierte que la fase más crítica está por venir: la gestión de cuerpos en descomposición, lo que podría desencadenar una emergencia de salud pública, tema que será gestionado en articulación con el Ministerio de Salud. Mientras tanto, el instituto continúa su labor cotidiana, atendiendo, además del terremoto, otros hechos luctuosos diarios en el país, enfrentando obstáculos tanto operativos como humanos, pues funcionarios también se han visto afectados en lo personal.

¿Cómo realiza Medicina Legal la identificación de víctimas tras un terremoto en Colombia?

La identificación de víctimas por parte de Medicina Legal tras un terremoto en Colombia sigue un protocolo expedito enfocado en determinar la causa y manera de muerte sin abordar por completo el cuerpo, dada la relación directa con daños por aplastamiento. En menores de edad, la confirmación se realiza a través de comparaciones genéticas entre familiares y cuerpos, ya que el cotejo dactilar no suele ser suficiente. Las muestras genéticas se envían a Bogotá, donde están centralizadas actualmente las capacidades de análisis.

¿Qué pasos siguen las familias para reportar desaparecidos en eventos como el terremoto?

Las familias de personas desaparecidas pueden consultar los boletines de Medicina Legal con los nombres de los identificados, acceder al formulario virtual dispuesto en la página web del Instituto para reportar desaparecidos y, aunque la espera puede ser angustiante, colaborar con las autoridades aportando información precisa sobre sus seres queridos. Medicina Legal recomienda paciencia, pues se prioriza la entrega ágil y rigurosa de los cuerpos para brindar tranquilidad a los familiares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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