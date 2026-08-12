Por: El Espectador

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Tras el impacto que dejó el terremoto del 10 de agosto, Bogotá canaliza su espíritu solidario a través de la música. La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en una iniciativa respaldada por la Alcaldía Mayor mediante la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, realizará un concierto benéfico el sábado 15 de agosto de 2026 a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicado en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con la información contenida en El Espectador, todo el recaudo por boletería será destinado a la atención de las personas damnificadas por el sismo, especialmente en ciudades y municipios como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras poblaciones afectadas.

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Esta jornada musical se ha planteado con un doble objetivo. Por un lado, los asistentes pueden contribuir adquiriendo sus entradas, las cuales estarán disponibles por medio de TuBoleta, asegurando que el dinero sea canalizado directamente a quienes más lo necesitan actualmente. Por otro, el mismo Auditorio Fabio Lozano funcionará como punto de acopio para donaciones en especie, permitiendo a quienes asistan aportar suministros fundamentales.

Entre los aportes que se recibirán durante el evento se encuentran agua potable embotellada, cobijas, colchonetas, sábanas y alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo. Además, se hace un llamado a donar artículos de higiene personal, que incluyen jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones. Sumado a estos insumos, será posible entregar suministros médicos básicos de primeros auxilios, tales como alcohol, guantes quirúrgicos, tapabocas y gasas estériles.

La velada estará presidida por Enluis Montes Olivar, director venezolano formado en el reconocido programa El Sistema, acompañado del pianista bogotano Daniel Díaz Padilla como solista invitado. Según El Espectador, el programa abarca piezas de Carl Maria von Weber, Piotr Ilich Chaikovski y, como obra central, el Concierto para piano No. 1 de Serguéi Rajmáninov, interpretada por Díaz Padilla. Este evento demuestra cómo la cultura puede servir como puente entre la sociedad y quienes pasan por momentos difíciles, síntesis de unión y empatía en medio de la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artículos se pueden donar para los damnificados del terremoto en Bogotá?

El público puede entregar agua potable embotellada, cobijas, colchonetas, sábanas, alimentos no perecederos (como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo), además de insumos de higiene personal (jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales, biberones) y suministros básicos de primeros auxilios (alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles).

¿Cómo apoya la Orquesta Filarmónica de Bogotá a las víctimas del terremoto?

La Orquesta Filarmónica de Bogotá destina el dinero recaudado por la boletería de su concierto benéfico al apoyo y atención de comunidades afectadas, mientras que el auditorio también opera como centro para la recepción de donaciones en especie, permitiendo una doble contribución de quienes asisten.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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