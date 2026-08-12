Por: Noticiero 90 minutos

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Luego del terremoto de 7.4 que sacudió la ciudad de Cali, el impacto no solo se ha sentido en la población humana, sino también entre los animales de compañía. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la emergencia dejó una cifra lamentable de 20 perros y gatos sin vida en distintos sectores de la ciudad, evidenciando la magnitud de la tragedia también en el entorno animal.

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El Centro de Bienestar Animal, entidad encargada de velar por la protección y cuidado de los animales, ha sido protagonista en las labores posteriores a este desastre. Según la información disponible, el equipo de este centro se ha dedicado a atender a los perros y gatos afectados, muchos de los cuales resultaron heridos o quedaron en situación de vulnerabilidad. Además, el Centro de Bienestar Animal enfoca sus esfuerzos en buscar a aquellos animales que, tras la emergencia, se separaron de sus familias. Las autoridades señalaron que, hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente al sismo, se contaban 18 perros y gatos desaparecidos.

El trabajo del Centro de Bienestar Animal no solo se ha concentrado en los animales domésticos que perdieron el contacto con sus tutores. De acuerdo con los funcionarios, también han recibido animales en condición de calle, es decir, perros y gatos que no tienen un hogar definido y que quedaron aún más expuestos tras el movimiento telúrico. El equipo del centro permanece pendiente de identificar animales que salen de las zonas afectadas, con el objetivo de proporcionarles atención necesaria y, de ser posible, trasladarlos a sus instalaciones, donde recibirán cuidados y resguardo temporal.

En vista de la situación, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía, especialmente a los tutores de animales que no han logrado ubicar a sus mascotas, invitándolos a acercarse al Centro de Bienestar Animal para revisar si los animales que han llegado corresponden a sus compañeros perdidos y puedan concretar su reconocimiento. Así el balance de la emergencia incluye una triste cifra: además de las personas directamente afectadas, 20 animales han fallecido y 18 siguen extraviados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos animales resultaron afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades, hasta el momento se ha reportado que 20 perros y gatos murieron como consecuencia directa del terremoto en Cali. Adicionalmente, se contabilizaron 18 animales entre perros y gatos como desaparecidos tras la emergencia, lo que evidencia el alcance de la tragedia también en el entorno animal.

¿Qué tipo de atención está brindando el Centro de Bienestar Animal a los animales afectados en Cali?

El Centro de Bienestar Animal atiende no solo a perros y gatos heridos o afectados por el terremoto, sino también se encarga de buscar y recibir a animales en condición de calle y a aquellos que quedaron separados de sus familias. Su equipo se dedica a trasladar a los animales desde las zonas afectadas, brindarles atención inmediata y acogerlos en sus instalaciones, invitando a los ciudadanos a acercarse para identificar y reunirse con sus mascotas desaparecidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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