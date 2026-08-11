Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La transformación del Teatro José Jorge López en Santa Rosa de Cabal se ha convertido en el motor de una renovación cultural y económica sin precedentes en la región. Tras diez años de incertidumbre, demoras, múltiples contratos y el riesgo latente de que la obra se sumara a la lista de los conocidos “elefantes blancos” —proyectos públicos inconclusos o sin utilidad— la intervención de Comfamiliar Risaralda logró dar un giro definitivo a su destino, de acuerdo con el reportaje publicado por El Diario.

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En tan solo los primeros seis meses del presente año, el teatro ha acogido alrededor de 15 actividades culturales y artísticas, superando los 36.000 asistentes, lo que evidencia no solo la aceptación de la comunidad sino también el impacto inmediato en la vida del municipio y sus alrededores. Esta afluencia masiva ha dinamizado la economía local, al punto que los establecimientos comerciales próximos a la plaza de Las Araucarias han prolongado sus horarios hasta la medianoche, siendo testigos directos del renacer del sector.

El origen del teatro se remonta al segundo mandato del gobernador Carlos Alberto Botero —hace más de una década— con la decisión de edificar un escenario cultural digno para Santa Rosa de Cabal. Sin embargo, la obra atravesó cambios de contratistas, demoras, y requirió de intervenciones de varias administraciones. Finalmente, el costo de la construcción ascendió de $12.000 a $19.000 millones. Luego de la inauguración simbólica en noviembre de 2023 por el entonces gobernador Víctor Manuel Tamayo y el alcalde Rodrigo Toro, persistieron dudas sobre su administración. Fue entonces cuando Comfamiliar Risaralda asumió su manejo en comodato, con el objetivo de convertirlo en eje de formación y recreación artística, según afirmó Lucas Ignacio Arbeláez, director administrativo de la entidad.

El teatro, con capacidad para 540 espectadores y dotado de tecnología de audio y video adecuada —próxima a ser modernizada— reabrió formalmente el 31 de marzo de este año. Ofrece funciones semanales y es sede de eventos sociales y comunitarios. Próximamente, será adaptado para recibir las ‘Jornadas Complementarias’, que integran actividades de lectura y alimentación para niños en horarios extracurriculares. Además, los asistentes podrán disfrutar espacios de café-libros gracias a una alianza con Café Consotá y encontrar ambientes propicios para el encuentro comunitario.

Como pieza clave, Comfamiliar Risaralda desarrollará una Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual en el teatro, junto a una escuela de artes escénicas, con formación subsidiada hasta en un 100% para afiliados en categoría A, fortaleciendo así toda la cadena productiva de cine y televisión en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de construcción y entrega del Teatro José Jorge López en Santa Rosa de Cabal?

La construcción del Teatro José Jorge López tomó alrededor de diez años e implicó la participación de tres administraciones departamentales y varios contratos para completar la obra. Comenzó en la gobernación de Carlos Alberto Botero, pasando por licitaciones y contratos con diferentes consorcios, hasta completar una inversión de $19.000 millones. La obra se inauguró simbólicamente en noviembre de 2023, pero fue la administración actual, junto a Comfamiliar Risaralda, la que concluyó y puso en funcionamiento el teatro al asumir su operación en comodato debido a las dificultades y reticencias de la administración municipal local.

¿Qué impacto ha tenido la operación del Teatro José Jorge López en la economía y cultura de Santa Rosa de Cabal?

Según El Diario, el teatro ha revitalizado tanto la economía como la vida cultural del municipio. Desde su reapertura formal, ha reunido a más de 36.000 espectadores en seis meses e impulsado a los comercios del sector, que han extendido sus horarios para atender la alta demanda en noches de función. Además, la integración de nuevas actividades formativas, recreativas y comerciales, como la cafetería Café Consotá y la creación de la escuela de artes escénicas, ha convertido al teatro en el centro de un ambicioso proyecto de desarrollo social y cultural en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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