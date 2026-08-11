Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Teatro José Jorge López de Santa Rosa de Cabal, tras una década de construcción y múltiples obstáculos, se ha convertido en el nuevo epicentro de la vida cultural y económica del municipio y del departamento. Gracias a la intervención de Comfamiliar Risaralda, la edificación, que estuvo a punto de quedar como un “elefante blanco” —término usado para aquellas obras incompletas o poco aprovechadas—, hoy es sinónimo de dinamismo comunitario y desarrollo local, según información de El Diario.

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En solo seis meses, más de 36.000 personas han asistido a unos 15 eventos culturales y artísticos realizados en el teatro. Este impacto no solo se refleja en la asistencia, sino también en la revitalización de la economía local: los comercios cercanos a la plaza de Las Araucarias han extendido sus horarios hasta la medianoche durante las funciones, beneficiándose de la afluencia de visitantes. De acuerdo con El Diario, la apertura del teatro no hubiera sido posible sin la gestión de Comfamiliar Risaralda, que asumió la operación del escenario cuando ni la administración municipal ni las anteriores lograron llegar a buen término con su puesta en marcha.

El proceso de construcción estuvo marcado por la intervención de tres administraciones departamentales y la ejecución de tres contratos diferentes, desde la primera adjudicación en 2015 hasta la finalización bajo el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa. El resultado fue una infraestructura robusta, con un aforo de 540 sillas y tecnología para cine y eventos, aunque será objeto de futuras modernizaciones para elevar su capacidad incluso a espectáculos de tipo musical al estilo Broadway, como afirmó Lucas Ignacio Arbeláez, director de Comfamiliar Risaralda. El costo final superó los $19.000 millones y solo fue hasta marzo de este año que se realizó la inauguración formal con la obra Réquiem de Mozart.

La administración de Comfamiliar incluye la oferta de eventos sociales y comunitarios, así como la integración de las Jornadas Complementarias, espacios que permiten a los niños acceder a lectura y alimentación fuera del horario escolar. El teatro aspira a ser un polo de educación y cultura con la instalación de café-libros y actividades para toda la comunidad. Además, Comfamiliar impulsa la creación de una escuela de artes escénicas, apoyada por la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, que prevé formación completamente subsidiada en cine y televisión para afiliados en la categoría A.

¿Cómo ha impactado el Teatro José Jorge López en la economía y la cultura de Santa Rosa de Cabal?

El Teatro José Jorge López transformó la vida cultural al atraer a miles de espectadores, lo que ha dinamizado el comercio local durante los días de función. Asimismo, la oferta de eventos culturales y la integración con actividades educativas han hecho del teatro un espacio clave para el crecimiento comunitario y la proyección económica de la zona, según lo documenta El Diario.

¿Qué proyectos educativos y recreativos ofrece Comfamiliar Risaralda en el teatro?

De acuerdo con El Diario, Comfamiliar Risaralda implementa proyectos como la escuela de artes escénicas, las Jornadas Complementarias con actividades de lectura y café-libros para niños, así como formación subsidiada en cine y televisión mediante la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, todo enfocado en enriquecer la experiencia educativa y cultural de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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