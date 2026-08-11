Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En Santa Rosa de Cabal, una historia de diez años de incertidumbre y múltiples dificultades ha llegado finalmente a un desenlace transformador que hoy impulsa cambios culturales y económicos en todo el departamento de Risaralda. El Teatro José Jorge López, cuya construcción atravesó tres administraciones y riesgos de convertirse en un proyecto fallido —lo que en Colombia se denomina “elefante blanco”—, es ahora un nuevo símbolo de revitalización gracias a la gestión de Comfamiliar Risaralda, de acuerdo con lo reseñado por El Diario.

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A principios de este año, el teatro pasó de estar en el limbo, sin claridad sobre quién debía encargarse de su operación, a convertirse en el epicentro de la vida cultural local, gracias a un comodato (contrato de préstamo de uso) asumido por Comfamiliar Risaralda. Según indica Lucas Ignacio Arbeláez, director administrativo de esa entidad, durante tan solo seis meses, el Teatro José Jorge López ha acogido alrededor de 15 eventos culturales y artísticos, reuniendo a más de 36.000 asistentes. El movimiento de público ha tenido un impacto directo sobre la economía del centro del municipio, especialmente en los alrededores de la plaza de Las Araucarias, donde comercios han extendido su horario para aprovechar la presencia de visitantes durante los días de función.

Inaugurado oficialmente el 31 de marzo con la obra Réquiem de Mozart, el teatro —ubicado frente a la plaza principal y con capacidad para 540 personas— ofrece funciones los jueves, viernes y sábados, además de servir como espacio para eventos sociales y actividades comunitarias. Comfamiliar Risaralda proyecta, además, intervenir el escenario con mejoras tecnológicas y físicas que permitan la realización de espectáculos de gran formato, como musicales al estilo Broadway.

A la par del uso artístico, el plan de Comfamiliar incluye el desarrollo de jornadas complementarias, especialmente dirigidas a la infancia: se ofrecerán espacios de lectura y actividades de alimentación para niños en horarios extraescolares. El proyecto también integra iniciativas económicas como la presencia de Café Consotá en las instalaciones, facilitando un entorno cultural y comercial vibrante donde niños y adultos puedan encontrarse y realizar actividades en conjunto.

Un paso más ambicioso está centrado en la creación de una escuela de artes escénicas dentro del teatro, apoyada por la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual. De acuerdo con Comfamiliar Risaralda, esta escuela ofrecerá formación integral en todas las etapas de la producción de cine y televisión, permitiendo la participación de afiliados en categoría A (la de menos ingresos) con subsidios de hasta el 100 %.

¿Cómo ha impactado el Teatro José Jorge López la economía y la cultura en Santa Rosa de Cabal?

De acuerdo con El Diario, la reactivación del Teatro José Jorge López ha traído consigo una fuerte dinámica tanto cultural como económica en Santa Rosa de Cabal. Más de 36.000 personas han asistido a funciones y eventos, lo que ha llevado a la extensión de horarios en comercios cercanos e incentivado la vida nocturna de la zona central. El teatro se ha convertido en un importante escenario para la integración comunitaria y la promoción de las artes en el municipio.

¿Qué es un “elefante blanco” en obras públicas y por qué el Teatro José Jorge López estuvo cerca de serlo?

Un “elefante blanco” es un término utilizado para describir una obra pública costosa y sin utilidad práctica por varios años. El Teatro José Jorge López estuvo cerca de ser considerado así debido a los más de diez años que tomó su construcción, la intervención de tres administraciones distintas y los altos costos finales, sumado a la falta de claridad sobre su administración. La entrada de Comfamiliar Risaralda evitó que esto sucediera, dotando al teatro de un objetivo claro y funcional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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