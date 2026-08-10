Por: EL PILON SA

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó un escenario de emergencia especialmente grave en Pereira, Risaralda, una de las ciudades más afectadas por el fenómeno natural. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, confirmó en entrevista con el programa 6AM de Caracol Radio la lamentable cifra de al menos 18 personas fallecidas a causa del fuerte movimiento telúrico. Entre las víctimas, tres se encontraban en el Aeropuerto Internacional Matecaña, uno de los puntos de la ciudad que sufrió daños significativos tras el sismo, de acuerdo con declaraciones del propio alcalde.

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Los organismos de emergencia enfocan sus esfuerzos en la terminal aérea, donde aún se realiza un balance para conocer la magnitud de los daños y garantizar la seguridad de los viajeros y empleados. En toda la ciudad, el panorama es de destrucción y delicadeza: numerosas edificaciones evidenciaron daños graves, algunas estructuras colapsaron por completo y la angustia invadió varios sectores donde se sospecha que puede haber personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades y los equipos de socorro permanecen desplegados en diferentes zonas, en alerta máxima y asistiendo a los afectados continuamente, según los reportes obtenidos por Caracol Radio.

El impacto del terremoto quedó reflejado en las imágenes que circulan desde la capital risaraldense, en las cuales se observan ciudadanos en pánico buscando resguardarse en las calles, construcciones deterioradas y cuadrillas de rescate en operación. El miedo a réplicas llevó a que habitantes de algunos barrios se mantuvieran fuera de sus viviendas mientras se establecía el diagnóstico de daños. Las autoridades locales y nacionales proceden con la inspección de estructuras, rescate de personas y atención a las víctimas directas e indirectas de la emergencia.

Ante la gravedad de la situación, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció su traslado a Bogotá para liderar la atención de la emergencia desde la sede central. El mandatario convocó un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), organismo encargado de coordinar la respuesta en casos de calamidad. De acuerdo con sus declaraciones, De la Espriella aseguró que encabezará personalmente las acciones para asistir a las comunidades de Chocó, el Eje Cafetero y otras regiones afectadas, reiterando a las víctimas que "no están solos".

El balance preliminar indica que, además de los 18 fallecidos en Pereira, otras cuatro personas perdieron la vida en el Valle del Cauca y dos más en Manizales, para un total de 23 víctimas fatales por el terremoto, de acuerdo con el registro entregado hasta el momento y citado por Caracol Radio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones anunció el presidente de Colombia tras el terremoto de 7,4 en Pereira?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Caracol Radio, el presidente Abelardo de la Espriella anunció su traslado inmediato a Bogotá para liderar la atención a la emergencia. Desde un Puesto de Mando Unificado instalado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mandatario afirmó que dirigirá personalmente todas las acciones necesarias para atender a las comunidades afectadas en el Eje Cafetero, Chocó y otras zonas impactadas por el sismo.

¿Cuáles fueron los daños causados por el terremoto en Pereira según reportes oficiales?

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, comunicó que la ciudad registró graves afectaciones: al menos 18 personas murieron, entre ellas tres en el Aeropuerto Internacional Matecaña, y numerosas edificaciones presentaron daños importantes. Algunas estructuras colapsaron, lo que llevó a despliegues de emergencia y labores de rescate, en medio de un ambiente de pánico e incertidumbre entre los habitantes, según informó Caracol Radio.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.