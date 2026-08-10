Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Este lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 estremeció a Colombia, causando momentos de pánico en varias regiones del país, especialmente en la ciudad de Pereira, Risaralda, donde el fenómeno alcanzó gran intensidad. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuyo director general es Julio Fierro Morales, el sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, a las 7:34 de la mañana, y fue sentido con fuerza en numerosas ciudades del territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

En Pereira, el impacto del temblor quedó registrado en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales. Uno de los escenarios más conmovedores ocurrió en las cercanías de la iglesia San José, ubicada en la Avenida Circunvalar con Carrera 13 #15-50. Este templo de estilo neogótico, administrado por los Padres Carmelitas Descalzos, se vio afectado por la sacudida, al igual que varios elementos a su alrededor. Ciudadanos que transitaban por la zona vivieron momentos cargados de angustia cuando la tierra empezó a temblar; algunas personas se reunieron, tomándose de las manos y formando una cadena humana, mientras otras buscaron protección a través del contacto con una patrulla de la Policía, buscando apoyo y seguridad en los instantes de mayor intensidad.

La reacción colectiva evidencia el temor vivido por los habitantes de la capital de Risaralda, quienes se mantuvieron unidos hasta que el movimiento cesó y luego comenzaron a revisar el estado tanto de las edificaciones como de las personas presentes. Las autoridades locales no tardaron en activar sus protocolos de emergencia para evaluar el alcance de las afectaciones.

Pereira, perteneciente al Eje Cafetero, presentó reportes de viviendas afectadas y el Aeropuerto Internacional Matecaña fue una de las infraestructuras que precisó verificación, debido a las alertas sobre daños potenciales. Los organismos de atención de emergencias avanzan con las inspecciones para determinar el estado de las edificaciones y si habrá cambios en la operación aérea.

El terremoto generó alarma nacional, encendiendo alertas tanto ciudadanas como institucionales. Según informaron fuentes oficiales en la información consultada, la emergencia se encuentra en desarrollo, mientras persiste la labor de verificar las condiciones de las zonas más afectadas y de definir el balance final de daños materiales y personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto tuvo como epicentro un punto cercano a San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Esta localización explica por qué el terremoto fue sentido en muchas regiones y provocó una fuerte alarma entre la población.

¿Qué daños dejó el terremoto en Pereira y qué acciones tomaron las autoridades?

En Pereira, Risaralda, se reportaron afectaciones en varias viviendas tras el sismo. Además, el Aeropuerto Internacional Matecaña fue objeto de inspección debido a informaciones sobre posibles daños. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia para evaluar el alcance de las afectaciones y verificar si estas incidencias podrían impactar la operación aérea o la seguridad de los habitantes en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.