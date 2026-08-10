Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

A escasos dos días de iniciar su mandato, el presidente Abelardo De La Espriella debió enfrentar una de las pruebas más complejas para cualquier dirigente: coordinar una respuesta estatal tras un sismo de magnitud 6,7 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. El epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero el impacto del movimiento telúrico se percibió en gran parte del país, desde Ibagué hasta el centro de la nación. En un acto inmediato, el mandatario ordenó la creación de un Puesto de Mando Unificado, conocido por sus siglas PMU, para articular la atención y canalizar esfuerzos hacia las zonas más golpeadas, con especial énfasis en el mismo Chocó.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente comunicó al país que asumiría personalmente la dirección de la emergencia, hecho que marcó el tono de la respuesta oficial durante las primeras horas de la crisis. Según los reportes iniciales, Quibdó sobresale como la zona más afectada: allí se han registrado varias estructuras colapsadas y la posibilidad de una cifra mortal inicial, asunto que aún está en verificación por las autoridades competentes.

En su estrategia, de acuerdo con los datos aportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente solicitó un informe detallado con las necesidades prioritarias de los puntos críticos afectados, garantizando así un despliegue rápido y efectivo de los recursos. Además, anunció su desplazamiento a la ciudad de Pereira para acompañar directamente a los damnificados y supervisar de manera personalizante la llegada de ayuda institucional a las comunidades.

"No están solos. El Estado está presente y actuando", aseguró el presidente en su mensaje oficial, reforzando la percepción de un gobierno cercano a las víctimas de la tragedia, antes de finalizar su pronunciamiento bajo la consigna de “¡Firme por la Patria!”. Mientras tanto, las entidades estatales continúan evaluando el alcance de los daños, y el Servicio Geológico Colombiano mantiene abiertos sus canales para que la población reporte afectaciones, con el propósito de organizar y priorizar la ayuda. Cabe destacar que la información manejada hasta el momento proviene de fuentes oficiales mencionadas en el texto, que incluyen a la UNGRD y el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué acciones implementó el presidente Abelardo De La Espriella tras el sismo de magnitud 6,7 en Colombia?

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó de inmediato la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención a los afectados, solicitó informes detallados sobre necesidades urgentes y se trasladó a Pereira para acompañar a los damnificados y supervisar la entrega de ayuda institucional. Además, asumió personalmente el liderazgo en la gestión de la emergencia.

¿Qué significa Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su función en emergencias como un sismo?

El Puesto de Mando Unificado, conocido como PMU, es una estructura de coordinación estatal que facilita la planificación y ejecución conjunta de acciones durante situaciones de emergencia. Su función principal es articular a las instituciones responsables para atender de manera eficiente y organizada a la población afectada, priorizando las necesidades identificadas en los territorios impactados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.