Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La dinámica política y administrativa de Risaralda se ha visto sacudida por recientes movimientos y anuncios que marcan el rumbo de la región. Según El Diario, a mitad de semana se conoció la salida de Lina María Naranjo, quien durante 15 meses lideró la Defensoría del Pueblo en Risaralda. Naranjo desarrolló una gestión destacada, recorriendo todos los municipios bajo su competencia y promoviendo jornadas de descentralización para dar acceso a los servicios de la Defensoría Nacional del Pueblo en zonas apartadas. Paradójicamente, la noticia de su retiro la sorprendió mientras visitaba el municipio chocoano de San José del Palmar. Hasta el cierre de la edición, aún no había claridad sobre su reemplazo.

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Por su parte, en la Asamblea Departamental se avecinan cambios con la anunciada renuncia de Juan Carlos Valencia Montoya a la presidencia de la corporación, aunque conservará su curul. Valencia Montoya, del Partido de la U, ha manifestado que se enfocará en su campaña por la Alcaldía de Pereira, intensificando la actividad política de cara a los comicios territoriales de octubre del 2027, donde su partido aspira a múltiples alcaldías.

El trabajo legislativo en Risaralda también resalta la labor de Luis Carlos Rúa, quien llegó al Senado tras denunciar actos de corrupción relacionados con el caso “El Elefante Blanco”. Desde su nueva posición, Rúa ha priorizado la vigilancia de obras públicas clave en la región, como la remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas, la intersección de Corales, la Avenida Los Colibríes y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

En el plano electoral, Yeison Alfonso Palacio, actual secretario de Movilidad y Tránsito de Dosquebradas, ha anunciado su intención de aspirar a la alcaldía de ese municipio. Su gestión se ha enfocado en fortalecer la cultura del respeto por las normas viales, enfrentando incluso agresiones por parte de algunos motociclistas. Palacio aclaró que su proyecto es independiente y no compromete la aprobación directa del alcalde en funciones.

Otro aspecto llamativo es el perfil poco conocido de Felipe Pulgarín, asesor privado del despacho del gobernador, quien además de ser administrador público y especialista en finanzas, es técnico en locución, aunque aún no incursiona profesionalmente en ese ámbito.

Mientras tanto, Pereira quedó excluida del primer grupo de ciudades donde se implementarán los Bloques de Seguridad Urbana, estrategia liderada por el presidente Abelardo De la Espriella para combatir la inseguridad. Aunque la capital risaraldense enfrenta altos índices de homicidio, tendrá que esperar una siguiente fase de este plan.

En cuanto a participación nacional, el Eje Cafetero no ha sido protagonista en los nuevos cargos del gobierno central, a pesar de aportar aproximadamente 800.000 votos a la elección presidencial, con excepción del reciente nombramiento del ex senador caldense Carlos Felipe Mejía como embajador en España. Nombres como Olga Lucía Zuluaga y Leonardo Huerta han sido mencionados para otros altos cargos, pero sin concreción hasta la fecha.

El sector construcción tendrá un punto de encuentro el próximo 20 de este mes en Pereira, impulsado por Camacol, con la participación de figuras políticas y técnicas del departamento. Por otro lado, el Congreso da sus primeros pasos hacia la aprobación de la “Ley Huellitas”, respaldada por congresistas de Risaralda como María Irma Noreña, buscando garantizar atención veterinaria gratuita mediante hospitales públicos para mascotas.

Finalmente, el nombramiento de dos nuevos notarios en Pereira y la proliferación de precandidatos para las próximas elecciones reflejan el dinamismo administrativo y electoral que vive la región.

¿Por qué Pereira no fue incluida en los Bloques de Seguridad Urbana pese a la inseguridad?

De acuerdo con la información de El Diario, a pesar de que los indicadores de homicidio y violencia en Pereira son altos, la ciudad no fue priorizada por el presidente Abelardo De la Espriella en la primera fase de implementación de los Bloques de Seguridad Urbana, estrategia enfocada en recuperar la tranquilidad de los ciudadanos en las principales capitales del país. En cambio, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y otras fueron seleccionadas inicialmente. Pereira podría ser tenida en cuenta en una segunda etapa si el modelo tiene resultados efectivos.

¿Qué propone la “Ley Huellitas” en el Congreso y quiénes la respaldan desde Risaralda?

La “Ley Huellitas”, impulsada en el Congreso principalmente por la senadora María Irma Noreña y la representante Franyela Bermúdez, propone la creación de hospitales veterinarios públicos que brindarán atención gratuita a mascotas. Según El Diario, la iniciativa cuenta ya con el respaldo de 45 congresistas que firmaron como coautores, mostrando un apoyo significativo en su etapa inicial y posibilidades concretas de convertirse próximamente en ley de la república.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.