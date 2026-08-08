Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira y el departamento de Risaralda se consolidan como escenarios clave para el desarrollo empresarial en Colombia. Así lo destacó Juan David Correa, presidente de Protección, quien durante su visita a la capital risaraldense subrayó que la región cuenta con sólidos cimientos para atraer inversión y fortalecer su tejido productivo frente a retos y oportunidades actuales. De acuerdo con sus declaraciones, Risaralda sobresale por el valor de su talento humano, la solidez de sus empresas y la destacada capacidad de innovación demostrada en los últimos años.

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Correa fue enfático al reconocer que el contexto económico exige organizaciones resilientes, es decir, capaces de responder de forma flexible y efectiva ante la incertidumbre. Según él, la clave está en la innovación, la transformación digital y el aprovechamiento de herramientas como la inteligencia artificial, no solo para enfrentar los cambios, sino para encontrar oportunidades distintas de crecimiento. El directivo resaltó que estos tiempos de incertidumbre son ideales para hacer las cosas de manera diferente, mejorar la eficiencia y aumentar el valor de las empresas y sus clientes.

Uno de los principales desafíos que identificó para el sector empresarial de Risaralda es la promoción de una cultura de ahorro e inversión, indispensable para garantizar un futuro financiero más estable a los trabajadores. Protección, como entidad nacional, viene trabajando de la mano con las empresas para fortalecer el bienestar económico de sus empleados, impulsando hábitos de ahorro a largo plazo y promoviendo la educación financiera. Correa enfatizó que es fundamental acompañar a las empresas y a sus trabajadores en la construcción de un futuro tranquilo, especialmente ante la longevidad creciente de la población colombiana, que plantea la necesidad de una mejor planeación financiera.

El envejecimiento demográfico fue otro de los temas a los que hizo referencia el presidente de Protección. Recordó que la esperanza de vida en Colombia llega ya a los 77 años, mientras la tasa de natalidad disminuye, lo que plantea retos y oportunidades para las empresas. En este escenario, diseñar nuevos productos y modelos enfocados en una población longeva será clave para mantener la competitividad.

Correa concluyó que Risaralda, gracias a la combinación de talento, institucionalidad y visión empresarial, tiene una posición privilegiada en el Eje Cafetero para seguir creciendo e impulsando el desarrollo económico departamental y nacional.

¿Por qué Risaralda es considerado un polo de desarrollo empresarial en Colombia?

Risaralda se ha destacado por su talento humano, fortaleza empresarial y capacidad de innovación. Según declaraciones del presidente de Protección, Juan David Correa, estos factores son fundamentales para atraer inversión, fomentar una cultura empresarial sólida y convertir los desafíos en oportunidades, consolidando así al departamento como un referente en el desarrollo económico nacional.

¿Cómo afectan los cambios demográficos a las empresas de Risaralda y Colombia?

El aumento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad obliga a las empresas a adaptarse a un mercado con una población más longeva. De acuerdo con Protección, esto representa tanto un reto como una oportunidad para innovar en productos y servicios, así como para reforzar la planeación financiera y garantizar el bienestar de sus colaboradores en el largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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