Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Lente y Café, un club fotográfico activo en Pereira, celebrará el Día Mundial de la Fotografía el 19 de agosto con una propuesta que une arte, música y formación, integrando esta conmemoración a las Fiestas de la Cosecha de la ciudad. Según información publicada por El Diario, este evento busca resaltar el impacto cultural de la fotografía en la historia local, recordando a Louis Daguerre, inventor del daguerrotipo en 1839, como figura clave para el desarrollo de esta disciplina.

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Desde hace tres años, Lente y Café ha gestionado actividades para celebrar esta fecha, con la intención de generar un espacio de reconocimiento al aporte de la imagen fija al patrimonio cultural de Pereira. Alejandro Jiménez, presidente del club, señaló que este año la agenda propone experiencias variadas, donde la unión entre diferentes expresiones artísticas es protagonista.

Una de las actividades centrales será la Sinfonía Fotográfica. Este espacio unirá a la Banda Sinfónica de Pereira con la exhibición de obras de reconocidos fotógrafos nacionales e internacionales. Según Jiménez, la actividad es una propuesta en la que la música interpreta emociones y escenarios presentes en imágenes, permitiendo al público experimentar una conexión profunda entre lo visual y lo sonoro.

Entre los invitados internacionales, de acuerdo con El Diario, se destacan Mario Manzano de México, conocido por su fotografía de naturaleza en blanco y negro; la suiza Liv Milani, con retratos femeninos y temas ecológicos; y el inglés Richard Davies, especializado en arquitectura de iglesias rusas. Entre los talentos locales figuran Rodrigo Grajales y Edwin Laverde, enfocados en la fotografía documental y de naturaleza, respectivamente, complementados por la visión de Juan Carlos Londoño en moda y retrato conceptual. Juanita Escobar, documentalista de los Llanos Orientales y poblaciones indígenas, también participará.

El componente académico tendrá lugar el 22 de agosto en el Centro Cultural Lucy Tejada, donde los fotógrafos invitados dictarán conferencias sobre narrativa visual, técnicas y el impacto de la fotografía en el mundo actual. Sobresale la participación del español Eugenio Recuenco, ganador del León de Oro en Cannes y del Premio Nacional de Fotografía ABC, quien ha desarrollado un portafolio centrado en lo conceptual y la moda.

Lente y Café, fundado tras el Diplomado de Fotografía en la Universidad Tecnológica de Pereira en 2023, reúne a trece asociados de base y cerca de [cifra pendiente de confirmar] fotógrafos como colectivo, promoviendo espacios permanentes de encuentro y formación. Además, organizará un concurso de fotografía el 22 de agosto en el Parque Ukumarí, con hasta 150 participantes en cuatro categorías temáticas, incluyendo una dirigida a jóvenes entre 14 y 17 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales de Lente y Café para el Día Mundial de la Fotografía en Pereira?

Las actividades destacan la Sinfonía Fotográfica, una fusión de música e imagen con la Banda Sinfónica de Pereira y obras de artistas internacionales y locales; conferencias académicas en el Centro Cultural Lucy Tejada con panelistas reconocidos; y un concurso fotográfico en el Parque Ukumarí con participación abierta a fotógrafos en diversas categorías.

¿Qué aportes hacen los invitados internacionales y locales a la celebración de la fotografía en Pereira?

La participación de artistas internacionales como Mario Manzano, Liv Milani y Richard Davies, junto a talentos nacionales y regionales como Rodrigo Grajales, Edwin Laverde, Juan Carlos Londoño y Juanita Escobar, enriquece el evento con distintas perspectivas, estilos y temáticas, promoviendo el intercambio cultural y el reconocimiento de la fotografía como arte y documento social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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