Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En septiembre comenzará una versión especial de la Copa Mario Marín, uno de los torneos aficionados más emblemáticos de fútbol en Pereira, que celebra su aniversario número 30 desde su creación en 1995. Según la información de El Diario, este certamen se ha consolidado como un espacio fundamental para la proyección de jóvenes talentos, siendo una vitrina que ha impulsado a numerosos futbolistas hacia el profesionalismo, algunos de los cuales aún permanecen activos en el ámbito nacional e internacional.

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El creador y fundador de la Copa, Mario Marín Hincapié, reconoce de manera especial la inspiración y el empuje que le brindó el profesor José Guevara. Marín sostiene que la persistencia y compromiso de Guevara, así como su estrecho vínculo con el club Deportivo Pereira, fueron piezas clave para que el torneo creciera, trascendiera en el tiempo y cobrara una importancia notable en el entorno del fútbol aficionado pereirano. En palabras de Marín: “Fue un sueño del profesor José Guevara que me incentivó […] y viendo los resultados, el compromiso y la seriedad que él implementó y la amistad que él tenía con Deportivo Pereira; recomendaba jugadores y los tenían en cuenta”. Entre los nombres destacados que pasaron por la copa figura Diego Arias, quien luego alcanzó el profesionalismo.

Uno de los grandes logros de la Copa Mario Marín ha sido ofrecer a jóvenes futbolistas de 16, 17 y 18 años la posibilidad de mostrarse ante directivos y técnicos de equipos importantes, en especial del Deportivo Pereira. Marín enfatiza que estos espacios permiten que nuevos talentos sean observados, seleccionados y posteriormente impulsados hacia equipos profesionales. Destaca, además, la relevancia de contar con el acompañamiento de entrenadores de divisiones menores quienes detectan potencial en estos torneos. La lista de jugadores que surgieron de este semillero e hicieron carrera profesional incluye a figuras como Leonardo Castro, Alexis Márquez, Arnold Palacio, José Izquierdo y Juan Camilo Hernández.

Este año, la organización del torneo pasará a manos de Héctor Santana y su Fundación Ecogol, junto a Julián Muñoz, quienes serán responsables de mantener la tradición y calidad de la copa en su nueva etapa. El formato mantiene como premio para el equipo campeón el cupo directo a la reconocida Copa Ciudad de Pereira; en esta edición, la sede principal será la cancha El Secreto. Además, resalta la trayectoria de personalidades como Walter Aristizábal, quien vivió la copa tanto como jugador como entrenador y fue clave en el ascenso del club Pereira en el 2000.

¿Quiénes son algunos futbolistas destacados que surgieron de la Copa Mario Marín?

De acuerdo con El Diario, la Copa Mario Marín ha sido la plataforma donde se han dado a conocer varios futbolistas que después alcanzaron éxito profesional. Entre los más destacados están Leonardo Castro, Alexis Márquez, Arnold Palacio, José Izquierdo y Juan Camilo Hernández, quienes lograron consolidar su carrera en equipos nacionales e internacionales tras su paso por el torneo aficionado de Pereira.

¿Qué rol desempeñó el profesor José Guevara en la historia de la Copa Mario Marín?

El profesor José Guevara tuvo un papel fundamental como impulsor y coordinador de la Copa Mario Marín, según explicó su fundador, Mario Marín Hincapié. Fue Guevara quien motivó la creación del certamen, aportando su seriedad, compromiso y vínculos dentro del fútbol profesional para que muchos jóvenes tuvieran la posibilidad de ser observados y apoyados por clubes como Deportivo Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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