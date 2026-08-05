Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Institución Universitaria Visión de las Américas ha inaugurado dos nuevos laboratorios, uno de Física y otro Interdisciplinario, con el propósito de transformar la formación de ingenieros en Pereira y responder a los retos que plantea la educación en el siglo XXI. Según Margarita María Carmona, rectora de la institución, estos espacios representan un avance sustancial, pues consolidan una apuesta por la enseñanza interdisciplinaria, la integración de equipos de trabajo y el impulso de las competencias que exige el entorno global actual.

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En palabras de la rectora, "hoy en el mundo moderno se habla de la interdisciplinariedad. La ingeniería está llamada a transversalizar y a trabajar en equipo con otras áreas del conocimiento". Esta visión se refleja en el diseño y el enfoque de los nuevos laboratorios: el de Física busca fortalecer la base en ciencias básicas de los estudiantes, mientras que el Interdisciplinario está dedicado a facilitar proyectos que utilicen tecnologías como la impresión 3D, corte láser y sistemas de diseño y manufactura asistidos por computador, conocidos como CAD-CAM.

De acuerdo con Juliana López Restrepo, decana de la Facultad de Ingeniería, los espacios permitirán llevar la teoría a la práctica, pues los estudiantes podrán crear prototipos, diseñar e innovar para materializar sus ideas en soluciones reales. López Restrepo resaltó que estos escenarios fortalecerán de manera particular los programas de Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Software, ya que el acceso a equipos especializados posibilita el paso de los conceptos fundamentales a aplicaciones concretas.

El director ejecutivo, Mauricio Arturo Soler Leal, subrayó que los laboratorios no solo beneficiarán a la comunidad académica, sino que también estarán a disposición del sector productivo de la región, permitiendo atender necesidades del entorno y fomentar la vinculación universidad-empresa. Soler detalló que el laboratorio de Física contará con equipos para prácticas en campos como la hidrodinámica y la neumática, mientras que el Interdisciplinario está dotado de impresoras 3D, brazos robóticos, cortadoras y otras herramientas de fabricación.

La inversión total para la adecuación de estos espacios rozó los $500 millones, destinados a equipar ambos laboratorios con tecnología avanzada. Alejandro Guavita Díaz, coordinador de los laboratorios, y Mariana Sofía Candamil Cortés, docente, señalaron que estos permitirán desde prácticas iniciales hasta la materialización de prototipos, destacando especialmente su contribución en la creación de prótesis y órtesis para proyectos de Ingeniería Biomédica. Así, la universidad refuerza su compromiso con una educación práctica, de calidad y alineada con las demandas actuales de la industria y la sociedad.

¿Cuáles son los beneficios de los nuevos laboratorios para los estudiantes de ingeniería en Pereira?

Los nuevos laboratorios ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aplicar la teoría en entornos prácticos desde el inicio de su formación, fortalecer habilidades en investigación, creatividad y resolución de problemas, y participar en proyectos reales con tecnologías de vanguardia, tales como impresión 3D y CAD-CAM. Esto permite una formación integral y orientada a las necesidades del contexto productivo.

¿Qué tecnologías se encuentran disponibles en el laboratorio interdisciplinario de la Institución Universitaria Visión de las Américas?

Según lo informado, el laboratorio interdisciplinario cuenta con impresoras 3D, inyectoras, brazos robóticos, cortadoras láser y sistemas CAD-CAM, tecnologías que facilitan la creación y fabricación de prototipos para proyectos de investigación e innovación en las áreas de ingeniería, destacando la capacidad de fabricar prótesis y órtesis dentro de Ingeniería Biomédica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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