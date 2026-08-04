Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La astronauta Jessica Meir, integrante de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ha captado la atención de sus seguidores tras publicar un video en cámara rápida de auroras vistas desde el espacio exterior. De acuerdo con la publicación realizada por Meir en su cuenta de X, la científica se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional, una plataforma de investigación que comparten la NASA y Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, con el propósito de impulsar el conocimiento astronómico y científico.

Sigue a PULZO en Discover

En su mensaje, Jessica Meir expresó su fascinación por estos fenómenos, asegurando que no dejará de compartir videos de las auroras mientras permanezca maravillada por su belleza. La pieza audiovisual, grabada entre la noche del 2 de agosto y la madrugada del 3 de agosto, exhibe la majestuosidad de las auroras en distintos puntos del planeta, acompañando el movimiento de rotación terrestre. Meir resaltó lo especial de la ocasión al haber compartido ese momento extraordinario con el astronauta Anil Menon, quien presenció la intensidad de las auroras por primera vez.

Las auroras constituyen un fenómeno natural resultado de la interacción entre el planeta Tierra y el Sol. Según explica la NASA en su página web, el Sol libera de manera continua partículas cargadas en un fenómeno conocido como viento solar. Al alcanzar la Tierra, estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, depositando energía que, al liberarse, interactúa con la atmósfera y provoca las brillantes auroras boreales. El video publicado por Meir muestra cómo este espectáculo de luces se despliega y varía según su intensidad y color, aspectos determinados por los gases atmosféricos implicados y la altitud donde ocurren las interacciones.

La NASA señala que el color específico de una aurora depende del tipo de gas impactado y su ubicación en la atmósfera. Por ejemplo, el oxígeno puede producir tonalidades verdes y rojas dependiendo de su nivel de energía: el verde se observa generalmente entre los 100 y 200 km de altitud sobre la superficie, mientras que el rojo aparece a alturas superiores a los 200 km.

¿Cómo se forman las auroras boreales en la atmósfera terrestre?

Las auroras boreales se producen cuando el denominado viento solar, compuesto por partículas cargadas emitidas por el Sol, alcanza la Tierra y choca contra su campo magnético. Esta energía es almacenada y luego liberada en la atmósfera, donde interactúa con gases como el oxígeno, dando lugar a las coloridas luces que se observan principalmente en las regiones polares, según lo explica la NASA.

¿Por qué cambian los colores de las auroras en el espacio?

El color de una aurora está directamente relacionado con el tipo de gas atmosférico afectado y la altitud en la que ocurre la interacción. Según la NASA, el oxígeno a diferentes energías puede emitir luz verde o roja; el verde predomina entre los 100 y 200 km de altura y el rojo se observa a más de 200 km. Así, la variedad cromática de las auroras es un reflejo de la compleja dinámica de la atmósfera y el espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.