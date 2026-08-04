Por: VALORA ANALITIK

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Para millones de colombianos ya se volvió una rutina contestar llamadas de números desconocidos que terminan siendo ofertas comerciales, recibir mensajes de texto sospechosos o soportar un bombardeo constante de comunicaciones no deseadas en el celular.

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Esa situación, que además ha servido de puerta de entrada para múltiples modalidades de fraude, comenzará a cambiar con una nueva regulación que busca darles más herramientas a los usuarios para identificar este tipo de contactos y reducir las comunicaciones engañosas.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso en marcha una de las reformas más ambiciosas contra el fraude móvil, con nuevas reglas que obligarán a operadores y empresas a identificar mejor las comunicaciones y a bloquear aquellas que no puedan verificarse.

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La decisión quedó plasmada en la Resolución CRC 8308 de 2026, mediante la cual el regulador busca cerrar espacios a la suplantación de identidad, una modalidad que ha disparado las estafas telefónicas y por mensajes de texto en el país. La medida llega en un contexto preocupante: en Colombia las reclamaciones por fraudes asociados a llamadas y mensajes ya superan los $252 millones diarios y, entre 2022 y 2024, el valor de esas reclamaciones se triplicó.

Las nuevas obligaciones no solo recaerán sobre los operadores de telefonía. También involucrarán a bancos, comercios, entidades públicas, plataformas digitales y cualquier organización que utilice mensajes automáticos o llamadas para comunicarse con los ciudadanos.

Así cambiarán las llamadas que reciben los colombianos

Uno de los cambios más visibles será la aparición de una advertencia en la pantalla del celular cuando el operador detecte comportamientos que puedan ser considerados atípicos.

En esos casos, el usuario verá el mensaje “Alerta de llamada sospechosa”, una señal preventiva que aparecerá cuando, por ejemplo, una misma línea realice numerosas llamadas cortas y repetitivas en un periodo reducido de tiempo.

La CRC aclaró que esta alerta no significa automáticamente que exista un fraude, sino que busca que el ciudadano actúe con mayor precaución antes de compartir información o atender solicitudes.

La entidad también recomendó que, cuando aparezca esta advertencia, las personas eviten entregar datos personales o financieros, no compartan claves ni códigos de seguridad y, en caso de duda, contacten directamente a la empresa mediante sus canales oficiales.

Otra de las novedades es que las empresas deberán registrar los números que utilizan para hacer llamadas comerciales.

Cuando una comunicación provenga de esas líneas, el celular mostrará la etiqueta “Llamada con fines publicitarios”, permitiendo al usuario saber desde el primer momento que se trata de una oferta comercial antes de decidir si responde o no.

La CRC enfatizó que esta identificación no implica que la llamada sea fraudulenta, sino que simplemente informa su finalidad para que el usuario pueda tomar una decisión con más elementos.

La resolución también endurece los controles sobre la numeración utilizada para originar llamadas.

Los operadores deberán bloquear aquellas comunicaciones que provengan de números que nunca fueron asignados oficialmente, de líneas habilitadas únicamente para recibir llamadas o de numeraciones que no están autorizadas para originar comunicaciones.

Asimismo, la CRC anunció que las llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos también serán bloqueadas una vez se definan las condiciones técnicas para implementar esta medida. La excepción serán los casos legítimos de roaming internacional.

Los cambios en los mensajes de texto en Colombia

Los cambios no se limitarán a las llamadas. Los mensajes enviados por bancos, comercios, plataformas digitales y entidades públicas deberán cumplir nuevos requisitos para que el usuario pueda comprobar fácilmente su autenticidad.

En adelante será obligatorio que estos mensajes permitan identificar claramente tres aspectos: quién envía el mensaje, qué código autorizado está utilizando y qué tipo de mensaje corresponde.

La CRC explicó que esto aplicará, entre otros, para alertas bancarias, códigos de autenticación, recordatorios de citas médicas, confirmaciones de compras y avisos relacionados con trámites o servicios.

Para hacerlo posible, se implementará un sistema central de verificación que será consultado por los operadores antes de entregar cada mensaje. Cuando finalice el periodo de transición, los mensajes cuyo origen no pueda verificarse o que utilicen formatos no autorizados dejarán de llegar a los usuarios.

La regulación incorpora otro mecanismo para combatir el fraude. Los operadores deberán detectar cuando una línea celular común sea utilizada para enviar cientos o miles de mensajes en un corto periodo de tiempo.

Si identifican un comportamiento inusual, primero deberán informar al titular de la línea y darle la oportunidad de explicar la situación. Solo si el comportamiento continúa podrán aplicar restricciones temporales al envío de mensajes, decisión que además podrá ser revisada a solicitud del usuario.

Las nuevas medidas no comenzarán a operar al mismo tiempo. La CRC estableció un cronograma de implementación que se desarrollará por etapas: En tres meses entrarán en funcionamiento la identificación de llamadas sospechosas, la identificación de llamadas publicitarias y el bloqueo de números irregulares.

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En seis meses comenzará el monitoreo de mensajes masivos enviados desde líneas comunes y estará disponible el nuevo micrositio pedagógico para los ciudadanos y en doce meses empezará a operar el sistema de identificación y validación de mensajes empresariales.

Posteriormente se implementará el bloqueo de llamadas internacionales que aparenten provenir de números colombianos, una vez se definan las condiciones técnicas correspondientes.

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