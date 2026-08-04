Cada vez más usuarios de WhatsApp se encuentran con un mensaje inesperado al intentar ingresar a la aplicación: “Cuenta en revisión”. Esta notificación, que puede causar preocupación, está relacionada con los sistemas de seguridad de la plataforma y puede limitar temporalmente el acceso a conversaciones y funciones clave.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Por qué debería apagar su celular una vez a la semana: pocos lo hacen y sirve mucho)

De acuerdo con la propia aplicación, este aviso aparece cuando la cuenta entra en un proceso de verificación interna. En ese periodo, la plataforma evalúa si hubo comportamientos que puedan ir en contra de sus políticas de uso, lo que puede derivar en restricciones temporales o, en casos más graves, en la suspensión definitiva.

Entre las razones más comunes que pueden activar este tipo de revisión están el uso de aplicaciones no oficiales —como versiones modificadas de WhatsApp—, el envío masivo de mensajes que puede ser interpretado como ‘spam’, o reportes hechos por otros usuarios. También puede influir una actividad inusual, como un volumen elevado de mensajes en poco tiempo.

Lee También

Mientras la cuenta está en revisión, los usuarios pueden experimentar diferentes limitaciones. En algunos casos, la aplicación impide el acceso total; en otros, permite ingresar pero bloquea funciones específicas. Uno de los efectos más preocupantes es la imposibilidad de ver o recuperar los chats durante ese periodo.

Sin embargo, esto no siempre significa una pérdida definitiva de la información. Si el usuario tiene una copia de seguridad previa —ya sea en Google Drive o en iCloud—, existe la posibilidad de restaurar las conversaciones una vez se recupere el acceso. En cambio, si no hay respaldo y la cuenta es suspendida, los chats podrían perderse sin opción de recuperación.

Frente a este escenario, hay varias acciones recomendadas. La primera es esperar el resultado del proceso de revisión, ya que en muchos casos la cuenta se restablece automáticamente después de unas horas o días. También es clave asegurarse de utilizar únicamente la aplicación oficial de WhatsApp y eliminar cualquier versión no autorizada.

Otra alternativa es intentar verificar nuevamente el número de teléfono dentro de la aplicación, lo que en algunos casos permite recuperar el acceso. Si el problema persiste, el usuario puede acudir a los canales de soporte de WhatsApp para exponer su caso y solicitar una revisión más detallada.

Es importante tener en cuenta que la decisión final depende exclusivamente de la plataforma. Si se determina una infracción grave de las normas, la cuenta puede ser bloqueada de manera permanente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.