Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante el presente año, la ciudad de Ibagué ha experimentado un avance notable en materia de conectividad digital con la habilitación de 100 puntos de acceso gratuito a internet, una iniciativa que marca un hito en la inclusión tecnológica de la capital tolimense. Este despliegue se ha enfocado prioritariamente en zonas rurales, buscando cerrar la brecha digital y otorgar a miles de ibaguereños la oportunidad de vincularse a la red sin incurrir en costos adicionales, según la información reportada en el texto proporcionado.

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De acuerdo con los datos, 44 de estos nuevos puntos se encuentran localizados en corregimientos y veredas en los cuales las alternativas de conectividad hasta ahora eran escasas o prácticamente inexistentes. Con esto, se reconoce la importancia de garantizar el acceso a internet en el interior de comunidades tradicionalmente marginadas, promoviendo tanto la igualdad de oportunidades como un ambiente propicio para el desarrollo académico, laboral y social de sus habitantes.

Entre los sectores beneficiados figuran lugares como Juntas, Villa Restrepo, La Flor, El Silencio, Los Túneles y La Tigrera, junto con otras 37 veredas distribuidas en la zona rural. La implementación de estos puntos tiene un impacto especial para la población estudiantil, que a partir de ahora podrá adelantar sus tareas y consultas educativas directamente desde sus respectivas localidades, sin verse obligada a recorrer grandes distancias para conseguir señal o acceso a dispositivos conectados.

Las familias de estas comunidades también se favorecen de manera directa. Gracias a los puntos gratuitos de conexión, podrán comunicarse con parientes lejanos, adelantar trámites gubernamentales y acceder a servicios de información digital, mejorando su calidad de vida y simplificando múltiples gestiones cotidianas.

Esta ampliación responde al incremento de la demanda por servicios de internet, en especial en sectores alejados del casco urbano, donde la falta de conectividad ha constituido un desafío constante. Así, la medida no solo aborda una necesidad urgente, sino que se perfila como un apoyo clave para el progreso de Ibagué y sus zonas rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del internet gratuito en las zonas rurales de Ibagué?

El acceso gratuito a internet en las zonas rurales de Ibagué permite que estudiantes desarrollen tareas y consultas educativas sin trasladarse largas distancias, ayuda a las familias a comunicarse y realizar gestiones digitales sin depender de servicios privados, y contribuye a cerrar la brecha digital en comunidades donde la conectividad antes era limitada o inexistente.

¿En qué lugares específicos de Ibagué se instalaron nuevos puntos de internet gratis?

Según la información suministrada, los nuevos puntos de internet gratuito en Ibagué se ubicaron en sectores como Juntas, Villa Restrepo, La Flor, El Silencio, Los Túneles y La Tigrera, además de otras 37 veredas rurales, priorizando corregimientos y lugares donde el acceso a la red era muy reducido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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