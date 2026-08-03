Por: El Espectador

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El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, informó recientemente que ya está sancionada la llamada ley nuclear, una iniciativa que fue discutida y aprobada en el Congreso de la República hace aproximadamente dos meses. De acuerdo con datos oficiales citados por El Espectador, la resolución 2603 de 2026 se firmó a mediados de julio y tiene el respaldo de los Ministerios de Ciencia, Salud, Ambiente y Minas y Energía, debido al carácter multisectorial de sus aplicaciones y regulaciones.

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Esta ley, que fue impulsada en la Cámara de Representantes por María del Mar Pizarro y presentada en diciembre de 2024, da vida a la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear y sienta un marco regulatorio para el uso de tecnologías nucleares en el país. La reciente aprobación ocurrió el 10 de junio y, desde entonces, solo se esperaba la sanción del presidente y la oficialización desde el Ejecutivo, proceso que ya se culminó según la información divulgada por El Espectador.

Uno de los puntos más relevantes de la nueva reglamentación es su alcance interdisciplinario. En el sector salud, por ejemplo, la ley reconoce el uso extendido de tecnologías nucleares en procedimientos como radiografías y tomografías computarizadas, fundamentales para exámenes de diagnóstico. Desde el sector de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano administra el único reactor nuclear operante en el país; desde allí se desarrollan investigaciones con aplicaciones que incluyen la agricultura y la geología, lo que implica un importante componente vinculado a la ciencia, la tecnología y la innovación.

En lo relacionado con el ambiente, el Ministerio correspondiente pasará a regular las disposiciones finales, así como las estrictas medidas de seguridad ambiental indispensables en el manejo de tecnologías nucleares. No menos importante es el proceso de consulta y colaboración que Colombia entabló con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad con la que se revisaron los parámetros de seguridad, las exigencias para los distintos usos de tecnología nuclear y los mecanismos de vigilancia para su aplicación, según lo relatado por El Espectador.

Un tema clave que establece el articulado es la obligación de limitar cualquier uso de tecnologías nucleares a fines pacíficos, excluyendo por completo el desarrollo de armas o tecnologías orientadas a la guerra. Así, esta nueva ley marca un hito en la regulación responsable y actualizada de estas tecnologías en Colombia.

¿Cuál es el objetivo principal de la ley nuclear en Colombia?

El objetivo central de la ley nuclear es crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear y establecer un marco regulatorio para el uso de tecnologías nucleares con múltiples aplicaciones, garantizando siempre fines pacíficos y seguridad en sectores como salud, energía, ambiente y ciencia, según informes del Ministerio de Ciencia y El Espectador.

¿Qué funciones tendrán los ministerios involucrados en la ley nuclear?

El Ministerio de Ciencia se encargará de la innovación y la investigación, el de Salud regulará usos médicos, el de Minas y Energía supervisará las aplicaciones industriales y energéticas, mientras que el de Ambiente velará por las disposiciones y seguridad ambiental, de acuerdo con la resolución 2603 de 2026 y reportes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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