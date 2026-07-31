Por: El Espectador

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El nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud, anunciado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, ha sido uno de los más polémicos y comentados de la nueva administración. La crisis marcada que vive actualmente este sector ha hecho que la expectativa en torno a este cargo sea especialmente alta. Según el mandatario saliente, Gustavo Petro, esta designación representa, en sus palabras, “la salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS”, sugiriendo que el liderazgo de Vesga supondrá un retroceso en materia de derechos en salud y servirá para preservar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas financiadas con recursos públicos.

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La defensa de Vesga no se hizo esperar. Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior, argumentó que Vesga llega con el objetivo de rescatar las EPS intervenidas y depurar la Superintendencia de Salud, la cual, según sus palabras, “está en manos de algunos de los políticos más corruptos que ha visto este país”. Lara también responsabilizó al gobierno de Petro por profundizar la crisis de las EPS y por, supuestamente, impulsar un modelo de intervención cuestionable.

Desde el Congreso, la designación también provocó críticas. Jennifer Pedraza, senadora del movimiento Dignidad y Compromiso, cuestionó la independencia de Vesga frente a los sectores que deberá regular, resaltando su vínculo previo con las EPS y la industria farmacéutica. Insistió en la necesidad de que la salud se administre teniendo como prioridad a los pacientes y no a intereses particulares. Por su parte, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, definió este movimiento como “la captura del regulador por los regulados”, haciendo énfasis en que el cargo fue entregado a quienes tradicionalmente han defendido el negocio de la intermediación en salud. Carolina Corcho, exministra de Salud, advirtió sobre un posible conflicto de interés dado el anterior rol de Vesga como vocera de ACEMI, gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo.

En contraste, figuras como José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, y el exministro Fernando Ruiz han respaldado la designación, resaltando el conocimiento de Vesga sobre el sistema y su experiencia, que, de acuerdo con ellos, podrían aportar a solucionar problemas estructurales como el desabastecimiento de medicamentos y la falta de acceso.

Ana María Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico. Su trayectoria incluye roles en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la presidencia de ACEMI.

¿Por qué ha causado tanta controversia la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud?

La polémica surge principalmente por el historial profesional de Vesga, quien ha representado a EPS y a la industria farmacéutica, sectores bajo cuestionamiento. Su nombramiento es visto por algunos actores políticos como un riesgo de conflicto de interés, ya que estaría liderando la regulación del sector que antes defendía.

¿Qué significa que las EPS sean protagonistas en la gestión de la salud pública en Colombia?

La preocupación se centra en que el nuevo gobierno podría dar prioridad a los intereses de entidades promotoras de salud privadas con recursos públicos, lo cual, a juicio de sus críticos, podría derivar en un debilitamiento del acceso equitativo y la protección del derecho a la salud de la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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