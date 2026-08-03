Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Santa Rosa de Cabal ha marcado un hito en Risaralda al convertirse en el primer municipio de este departamento en implementar una estrategia tecnológica orientada al cuidado integral de las personas mayores. De acuerdo con la información publicada por El Diario, esta iniciativa está impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y liderada por el alcalde Paulo César Gómez Hoyos, quienes han apostado por la integración de relojes inteligentes, teleasistencia e inteligencia artificial para mejorar la atención de los adultos mayores y hacer más eficiente el seguimiento de su salud y bienestar.

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El programa se encuentra en fase de prueba piloto desde hace cuatro meses y, hasta el momento, ha beneficiado a diez usuarios vinculados al Centro Día Red. Durante este periodo, los participantes han contado con el acompañamiento constante de un equipo interdisciplinario que monitorea, gracias a las herramientas tecnológicas, diferentes indicadores en tiempo real. Dicha articulación facilita que la atención sea oportuna, preventiva y, sobre todo, personalizada para cada persona, adaptándose a sus necesidades específicas.

Uno de los elementos centrales de este sistema es el uso de relojes inteligentes y teléfonos celulares en combinación con una plataforma especializada, recursos que permiten no solo el registro de datos, sino también el contacto directo y permanente con los beneficiarios. Destaca especialmente la incorporación de un agente de inteligencia artificial que toma la función activa de comunicarse diariamente con cada adulto mayor. Según explicó uno de los beneficiarios, Mario Benjumea Vélez, el programa ofrece "monitoreo", un interés genuino por su estado y comunicación diaria, factores que han significado un cambio profundo y positivo en su calidad de vida.

El agente de inteligencia artificial interactúa por medio de llamadas telefónicas, con el fin de verificar aspectos fundamentales como la correcta toma de medicamentos, los hábitos de alimentación y el estado emocional de la persona. Gracias a la información reunida en cada llamada, el sistema puede activar rutas de acompañamiento cuando es necesario y reforzar el seguimiento por parte del personal encargado. Así, el municipio explora una nueva vía para atender los desafíos asociados al envejecimiento y busca ofrecer soluciones más humanas, centradas en la dignidad y el bienestar de las personas mayores.

¿Cómo funciona el sistema de inteligencia artificial en el cuidado de adultos mayores en Santa Rosa de Cabal?

El sistema combina relojes inteligentes, teléfonos celulares y una plataforma digital que monitorea la salud de los adultos mayores en tiempo real. Además, un agente de inteligencia artificial realiza llamadas diarias para verificar el estado de los beneficiarios y recopilar información clave que activa rutas de acompañamiento cuando se requiere.

¿Cuáles son los beneficios de la teleasistencia y la inteligencia artificial para la población mayor?

De acuerdo con la experiencia de los usuarios en el piloto de Santa Rosa de Cabal, la teleasistencia y la inteligencia artificial aportan un monitoreo constante, atención personalizada y mayor tranquilidad. Permiten al equipo profesional brindar respuestas rápidas y adaptar el acompañamiento según las necesidades y eventos diarios de cada persona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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