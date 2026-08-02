Por: El Espectador

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Recientemente, un hallazgo científico aportó nueva luz sobre el origen de la viruela en América. Un grupo de expertos publicó en la reconocida revista Science un análisis del ADN viral extraído de dos momias descubiertas en Chile, lo que permitió identificar los genomas más antiguos conocidos del virus de la viruela. Este descubrimiento representa una prueba crucial que refuerza la hipótesis de que la viruela fue introducida en el continente americano por los colonizadores europeos.

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La viruela, causada por el Variola virus, fue una de las enfermedades que más vidas cobró durante la colonización europea en América. Aunque se sabía de su devastador efecto y se intuía un vínculo con Europa, faltaban pruebas que confirmaran la transmisión y relación de las cepas entre ambos continentes. El análisis genético realizado a las dos personas, enterradas entre 1492 y 1631 en una comunidad chilena, permitió trazar el linaje del virus que portaban. Los resultados mostraron que estos restos conservaban un linaje desaparecido del virus, situando su origen en torno a 1296. Según la investigación, esta cepa apareció luego de la división de las cepas que existían en Europa durante la Alta Edad Media, pero antes de la proliferación de los linajes modernos de la viruela.

El Dr. Shigeki Nakagome, de la Facultad de Medicina del Trinity College en Dublín, afirmó mediante un comunicado institucional que se trata de la "primera confirmación molecular de que la viruela fue llevada a América durante el período colonial". Más allá de confirmar el origen, el análisis permitió entender mejor la evolución del virus. Los expertos resaltaron, por ejemplo, que el Variola virus evolucionaba lentamente desde el siglo XVI, pero su ritmo cambió en el siglo XIX, posiblemente a raíz del inicio masivo de la vacunación. Según los autores, este retraso evolutivo se relaciona con la vulnerabilidad inmunológica de la población americana: al llegar el virus a un entorno sin defensas previas, se dispersó con rapidez. Posteriormente, ante la vacunación creciente, el virus habría acelerado su adaptación para sobrevivir frente a una población inmunizada.

El estudio, además, subraya la relevancia de analizar ADN antiguo para descubrir cómo las enfermedades han cambiado en la historia. Así, no solo se esclarece el pasado de la viruela, sino que se destaca la interacción entre factores sociales, eventos históricos y evolución viral.

¿Cómo se comprobó que los europeos trajeron la viruela a América?

El análisis del ADN viral extraído de dos momias halladas en Chile demostró que las cepas encontradas en esos restos humanos pertenecen a un linaje antiguo del virus de la viruela, relacionado directamente con las que circularon en Europa antes de la colonización. La datación de los cuerpos y la comparación genética detallada publicada en Science confirmaron la conexión histórica entre ambas regiones, comprobando la introducción de la enfermedad por los colonizadores.

¿Por qué la evolución de la viruela fue diferente en América tras la colonización?

Según los resultados del estudio, cuando la viruela llegó a América, encontró a un conjunto poblacional sin inmunidad previa, lo que facilitó su propagación. El análisis indica que el virus evolucionó lentamente inicialmente, pero con la generalización de la vacunación en el siglo XIX, tuvo que adaptarse más rápido para sobrevivir en una población crecientemente inmunizada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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