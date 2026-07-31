El fichaje de Josimar José Évora Dias por Colo-Colo no solo llamó la atención por su destacado Mundial con Cabo Verde. El experimentado arquero de 40 años también recibió un permiso especial para mantener la identidad con la que es conocido en el fútbol internacional: podrá llevar el nombre Vozinha en la espalda de su camiseta.

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(Vea también: El jugoso salario que ganará Vozinha en Colo Colo de Chile, a sus 40 años de edad)

La decisión requirió una excepción al artículo 36 del reglamento del Campeonato Nacional chileno, que normalmente establece criterios para la identificación de los jugadores en la indumentaria oficial. Con la autorización, el guardameta seguirá compitiendo con el apodo que lo acompañó durante toda su carrera.

La excepción que recibió Vozinha en el fútbol chileno

Las autoridades del fútbol chileno aprobaron una dispensación especial para que el nuevo arquero de Colo-Colo no tenga que utilizar su apellido legal, Évora Dias, en la camiseta.

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La medida busca conservar la identidad deportiva con la que el portero ganó reconocimiento internacional durante el Mundial de 2026, torneo en el que fue una de las grandes revelaciones con la selección de Cabo Verde gracias a sus actuaciones frente a selecciones como España y Argentina.

🧤✅ VOZINHA PODRÁ USAR SU APODO EN LA CAMISETA DE COLO COLO El arquero de Cabo Verde desembarcará en Chile y las autoridades hicieron una excepción al reglamento para permitirle llevar su histórico apodo en la camiseta 📋 Según el artículo 36 de las Bases del Campeonato… pic.twitter.com/7ihJLiOwHI — Diario Olé (@DiarioOle) July 31, 2026

¿Por qué le dicen Vozinha?

Aunque muchos lo conocieron durante la Copa del Mundo, el origen del apodo se remonta a su infancia en Cabo Verde.

Vozinha, que en portugués significa ‘abuelita’, nació cuando Josimar jugaba partidos de barrio y, al terminar, corría a refugiarse en la casa de sus abuelos. Con el paso de los años, ese sobrenombre terminó reemplazando su nombre en el ámbito futbolístico y se convirtió en la marca con la que desarrolló toda su carrera.

Un fichaje que ilusiona a Colo-Colo

Tras quedar libre, el arquero llegó sin costo al conjunto albo, que busca reforzar su plantilla con un futbolista de experiencia y liderazgo.

Ahora, además de aportar su recorrido internacional, Vozinha también mantendrá el nombre con el que se convirtió en uno de los protagonistas más queridos del Mundial, gracias a una excepción reglamentaria que pocas veces se concede en el fútbol chileno.

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