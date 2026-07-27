Hay momentos que definitivamente cambian la vida por completo y ese momento para Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la Copa del Mundo, pues fue elegido como uno de los mejores del torneo gracias a sus actuaciones contra equipos muy importantes como España, Uruguay e incluso Argentina.

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(Ver también: ¿Vozinha puede llegar al fútbol colombiano? Equipo preguntó por la sensación de Cabo Verde)

Eso le cambió la vida al guardameta, ya que a sus 40 años de edad se le abrieron varias oportunidades sobre todo a nivel profesional.

Es más, desde ese momento muchos clubes comenzaron a preguntar por él, pero al final el equipo que tomó la delantera fue Colo Colo de Chile, que hizo un gran esfuerzo para quedarse con el arquero revelación del momento.

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Cuánto ganará Vozinha en Colo Colo

Según el periodista Luiz Carlos Largo, de ESPN, el guardameta firmó un contrato por 18 meses (hasta diciembre de 2027) en los que cobrará 25.000 dólares mensuales, lo que se traduce en poco más de 80 millones de pesos colombianos.

Este es un buen movimiento para Vozinha, teniendo en cuenta que en su último club en Portugal recibía 9.000 dólares mensuales, así que es un gran movimiento para él.

Vozinha garante contrato de US$ 25 mil por mês 🇨🇱 O goleiro de 40 anos, um dos grandes destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo, acertou com o Colo-Colo e terá um salário impressionante. O arqueiro vai assinar por 18 meses e receber cerca de US$ 25 mil por mês, aproximadamente… pic.twitter.com/OJ7ddmM7dk — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 26, 2026

(Ver también: El arquero de Cabo Verde ‘Vozinha’ protagoniza emotivo debut en el Mundial 2026 mientras gestiona ayuda para que su madre pueda asistir)

Por lo pronto, en Colo Colo ya lo están esperando para que se sume a los trabajos del equipo y así pueda debutar lo más pronto posible, teniendo en cuenta que el reinicio a competencias será el próximo primero de agosto frente a Everton en condición de visitante a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

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