Este jueves 30 de julio, Independiente Santa Fe selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con una goleada 3-0 sobre Caracas FC en el Estadio Metropolitano de Lara, en Barquisimeto (Venezuela).

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El global de la serie quedó 5-0 a favor del cuadro ‘cardenal’, que ya había ganado 2-0 en la ida disputada en El Campín. Con este resultado, el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto no solo aseguró su continuidad en el torneo continental, sino que también se garantizó un importante premio económico por parte de la Conmebol.

El premio específico por alcanzar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 es de 600.000 dólares, es decir unos 1.880 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Esta cifra forma parte del esquema de incentivos que la Confederación Sudamericana de Fútbol entrega a los clubes según la fase a la que avancen. Según el desglose de premios de la actual edición, la instancia de ‘playoffs’ (o previa de octavos) otorga 500.000 dólares, mientras que el paso a octavos suma esos 600.000 adicionales.

Los cuartos de final representan 700.000 dólares, las semifinales 800.000, el subcampeón 2,5 millones y el campeón 10 millones de dólares.

¿Cuánto dinero ha acumulado Santa Fe?

El equipo bogotano llegó a esta instancia luego de haber terminado tercero en su grupo de la Copa Libertadores. Por su participación en la fase de grupos de ese torneo recibió 3 millones de dólares. Además, obtuvo 680.000 dólares por mérito deportivo, correspondientes a dos victorias (cada triunfo en esa fase se premia con 340.000 dólares).

Al caer a la Sudamericana y disputar los ‘playoffs’, sumó otros 500.000 dólares. Con el avance a octavos, el acumulado de premios de Conmebol para el club bogotano asciende aproximadamente a 4,78 millones de dólares, una cifra que equivale a 14.984 millones de pesos aproximadamente.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe por Sudamericana?

El próximo rival de Independiente Santa Fe será River Plate de Argentina, que clasificó como primero de su grupo en la Sudamericana. Los partidos de octavos de final están programados entre el 11 y el 13 de agosto (ida) y entre el 18 y el 20 de agosto (vuelta). El equipo colombiano jugará de local en El Campín en el primer encuentro de la llave.

Santa Fe ya conoce lo que es pelear en instancias avanzadas de la Sudamericana: en 2015 se consagró campeón del certamen. Ahora, con el boleto a octavos asegurado y el premio de 600.000 dólares en el bolsillo por esa clasificación, el conjunto de Pablo Repetto se prepara para un exigente cruce ante uno de los candidatos al título.

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