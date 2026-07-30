Independiente Santa Fe tiene ilusión con avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pues luego de llegar a este torneo al quedar tercero de su grupo en la Libertadores y vencer en el juego de ida por 2-0 a Caracas de Venezuela, el cuadro bogotano quiere seguir a paso firme en el torneo que ya supo ganar hace 11 años.

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En el partido de ida, los anotadores fueron Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, quienes le dieron cierta tranquilidad a los cardenales de cara al compromiso de vuelta.

Este es el resumen de ese encuentro:

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De esta manera, los hinchas están ilusionados con que se pueda asegurar la clasificación para avanzar de ronda en este importante campeonato internacional.

Dicho partido, que es la vuelta de los ‘Playoffs’ de la Sudamericana, será este jueves, 30 de julio, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

Contra quién le tocaría a Santa Fe si avanza en la Sudamericana

Ahora, si logra avanzar de ronda al dejar en el camino a Caracas, tendría un emocionante y duro encuentro en los octavos de final, ya que en dicha ronda ya lo está esperando River Plate de Argentina, exequipo de Juan Fernando Quintero.

Estos compromisos serán en la semana del 11 al 13 de agosto y luego en la semana del 18 al 20 de agosto. Si Santa Fe clasifica, jugaría de local la ida y tendría que viajar hasta Buenos Aires para jugar el compromiso de vuelta en el estadio Monumental.

(Ver también: Impensado cambio para el partido de Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana vs. Caracas)

Qué equipos ya están clasificados a los octavos de la Sudamericana

Hasta ahora, los equipos que ya están en la tercera ronda del campeonato son:

Recoleta.

Bragantino.

Atlético Mineiro.

Cienciano.

Botafogo.

Vasco Da Gama.

Olimpia.

River Plate.

Tigre.

City Torque.

Santos.

Macará.

Sao Pablo.

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