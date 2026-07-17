Ya termina el Mundial 2026 y la atención se vuelve a poner en los equipos del fútbol profesional colombiano, pues casi todos vuelven a tener competencia casi de inmediato tanto en los torneos locales como los internacionales.

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(Ver también: El dineral que ganó Santa Fe por clasificar a la Copa Sudamericana; suma ya varios millones)

Uno de los equipos que se debe poner a punto pronto es Independiente Santa Fe, puesto que apenas unos días después de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España juega un compromiso clave en la Copa Sudamericana.

El cuadro bogotano se mide con Caracas, buscando avanzar a los octavos de final del certamen, luego de salir de la Copa Libertadores al quedar en la tercera posición de su grupo.

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El compromiso de ida será el próximo jueves, 23 de julio, en el estadio El Campín a partir de las 7:30 de la noche, pero para el de vuelta Conmebol informó un cambio de última hora.

Dónde será el partido entre Caracas y Santa Fe por la Sudamericana

Para el compromiso de vuelta, que será el jueves 30 de julio a partir de las 7:30 de la noche, hay un cambio de escenario, pues toda la primera ronda el conjunto venezolano jugó en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero ahora le tocó cambiar de sede por cuestiones logísticas y recuperación de sede.

Tal como informó Conmebol, este juego ahora será en el Estadio Metropolitano de Cabudare, que está ubicado en Barquisimeto, Venezuela.

Este estadio tiene capacidad para 47.913 personas, por lo que se espera un buen acompañamiento tanto de los aficionados del cuadro local como de los que viajarán del conjunto ‘Cardenal’.

El horario, por su parte, sí se mantiene igual, destacando que será un compromiso muy importante de cara a lo que se viene en el campeonato internacional.

(Ver también: Hinchas de Santa Fe, en la mira por gestos racistas tras tenso empate con Corinthians en El Campín)

De esta manera, los compromisos que se vienen para Independiente Santa Fe son:

Santa Fe vs. Caracas: 23 de julio a las 7:30 de la noche.

Águilas Doradas vs. Santa Fe: 26 de julio a las 4:00 de la tarde.

Caracas vs. Santa Fe: 30 de julio a las 7:30 de la noche.

Santa Fe vs. Once Caldas: 2 de agosto a las 8:00 de la noche.

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