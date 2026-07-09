A pocos días de que inicie el segundo semestre de la Liga BetPlay, se siguen moviendo los equipos en el mercado de transferencias, con salidas y contrataciones importantes para ser protagonistas en el ámbito nacional.

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Uno de los que más llama la atención es Independiente Santa Fe, que en este segundo semestre tiene Copa Sudamericana y buscará ganar una nueva estrella que le permita acercarse al Junior de Barranquilla en cantidad de títulos.

Para eso, ha comenzado a mover la nómina y una de las salidas más llamativas es la del jugador Edwin Mosquera, quien llegó proveniente de Millonarios, se le adquirieron sus derechos deportivos, pero con el paso de los partidos fue perdiendo protagonismo y por eso le buscaron un nuevo destino.

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Es más, según informó el periodista Felipe Sierra, el extremo de 24 años ya tiene un acuerdo para llegar al fútbol venezolano, pues en las próximas horas lo confirmarán como nuevo jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), equipo que jugará los ‘playoffs’ de la Sudamericana vs. Santos de Brasil.

🚨 Edwin ‘Shirra’ Mosquera (24) tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de #UCV, equipo de Venezuela, #SantaFe lo envía a préstamo por año y medio con opción de compra 🔴⚪️ pic.twitter.com/YiUUjlojam — Pipe Sierra (@PSierraR) July 6, 2026

La idea de este futbolista es reencontrarse con su juego, pues desde que llegó a Colombia proveniente de la MLS de Estados Unidos no ha tenido un buen rendimiento ni con Millonarios ni con Independiente Santa Fe.

Es más, en la última temporada con el cuadro ‘Cardenal’ jugó 15 partidos, 7 como titular, en los que aportó un solo gol y dio una asistencia, por lo que fue perdiendo protagonismo con Repetto y al final ni siquiera fue convocado para muchos encuentros.

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En qué equipos ha jugado Edwin Mosquera

A sus 24 años, este será el séptimo equipo de Mosquera en su carrera, recordando que ya pasó por:

Independiente Medellín.

Juventude de Brasil.

Aldosivi de Argentina.

Atlanta United de Estados Unidos.

Millonarios.

Independiente Santa Fe.

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