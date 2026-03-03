El actual líder del fútbol colombiano ha sorprendido por el nivel mostrado en el inicio de este 2026-1, pues luego de que cambió de nombre, colores y demás, el Internacional de Bogotá ha mostrado ser un equipo sólido con una idea clara de juego y el objetivo de conseguir cosas importantes.

Y es que en nueve fechas, el conjunto bogotano, que antes jugaba bajo el nombre de La Equidad, suma 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y apenas una derrota, lo cual lo mantiene de líder con los mismos puntos que el Deportivo Pasto.

Ahora, para seguir aumentando la confianza y conseguir el objetivo de clasificar lo más pronto posible, el conjunto de la capital sorprendió con un fichaje que llega procedente directamente de Inglaterra y que nadie tenía en el radar: Ian Poveda.

Ian Poveda, nuevo jugador del Internacional de Bogotá

Por medio de las redes sociales, el conjunto bogotano confirmó la llegada del jugador de 26 años, que ya tuvo paso por equipos muy importantes de la Premier League como el Manchester City, el Leeds y recientemente el Sunderland.

“Extremo derecho nacido en Londres y de nacionalidad colombiana, formado en algunas de las academias más importantes del fútbol europeo como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City. Su carrera profesional se desarrolló en el fútbol inglés, con paso por clubes del máximo nivel competitivo y experiencia directa en el entorno de la Premier League”, escribió el equipo en el comunicado.

Y concluyó: “Ahora se une a Internacional de Bogotá listo para aportar esfuerzo, desequilibrio y talento a nuestro proyecto ofensivo”.

Este es un gran fichaje, teniendo en cuenta la trayectoria, el recorrido y el nivel que ha mostrado este futbolista en varios momentos de su carrera, recordando que en algún momento alcanzó a ser convocado incluso a la Selección Colombia.

Dónde ha jugado Ian Poveda

A lo largo de su carrera, el futbolista colombo inglés se ha desempeñado en el fútbol de Inglaterra, destacando que antes de aterrizar en el Internacional de Bogotá, jugó en las inferiores del Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City.

Sin embargo, a nivel profesional jugó en:

Leeds.

Blackburn.

Blackpool.

Sheffield Wednesday.

Sunderland.

