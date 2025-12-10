La Equidad ya no seguirá siendo más un equipo del fútbol profesional colombiano, pues este año cambió de dueño y así mismo cambiará toda su estructura, como los colores, el logo, los uniformes e incluso hasta la forma de fichar futbolistas.

Mucho se ha rumoreado y hablado acerca de cuáles serán los colores de esta nueva institución que se llamará Internacional de Bogotá, pero este miércoles, 10 de diciembre, se conoció oficialmente el logo que llevará.

Tal como se puede ver en un video compartido en las redes sociales, el nuevo logo será color dorado con tonos negros, usando elementos que están muy relacionados a la capital colombiana. Este es el logo del nuevo equipo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo Deportes 🟣 (@pulzodeportes)

Y es que según explicó la institución, la forma fue elegida con el objetivo de demostrar que es un solo lugar en el que caben todos. El color dorado, según el equipo, “representa el mito de El Dorado, nacido de estas tierras símbolo de grandeza y riqueza natural”.

Luego, en el fondo aparecen los cerros orientales, que representan “nuestra memoria, identidad y guía”. Además, hay un círculo que representa al sol y, entre lo más llamativo, el cóndor andino, que es uno de los animales más importantes de la zona y de toda la región.

En cuanto a por qué Internacional, el equipo anunció que “simboliza la unión entre lo distinto y aquello que nos conecta: personas, culturas y sueños”. Así, bajo esos elementos, se construyó este logo del nuevo equipo que jugará en la capital colombiana.

Bogotá no cabe en solo símbolo…pero este escudo se acerca.#EstaHistoriaEsDeTodos 🤍🖤💛 pic.twitter.com/1eCpEltAx6 — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) December 10, 2025

Lo que no se conoce aún es cómo será el uniforme, pero sí se han avanzado en algunas contrataciones muy importantes, como el caso del mediocampista Larry Vásquez, Johan Carbonero y el mismo Agustín Irazoque.

Por lo pronto, el equipo se encuentra en vacaciones, pero la idea es que regrese al trabajo junto a los nuevos jugadores para preparar un año muy importante, en el que esperan ser protagonistas para entrar pisando fuerte en el fútbol profesional colombiano.

