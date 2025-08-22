Mauricio Ucrós, director estratégico del club, dijo en Forbes que el equipo vivirá una “evolución” completa para empezar a funcionar como una ‘startup’, que incluso abarque el turismo, el arte, la gastronomía y se vuelva un símbolo de la capital colombiana.

“[…] Tras la adquisición, estamos rediseñando el club desde lo deportivo, la marca y su propósito cultural. Queremos un modelo que combine mentalidad de ‘startup’, ADN digital y que ponga a la comunidad en el centro de todo”, declaró el estratega en la revista.

Esto, agregó Ucrós en la entrevista, va más allá de empezar a hacer contenido en redes sociales o crear una aplicación. “Significa operar como una empresa tecnológica: tomar decisiones en tiempo real, escuchar a la comunidad, personalizar experiencias y convertir cada interacción en una oportunidad de conexión”, declaró.

La transformación de la que habló Ucrós se suma a los cambios que el nuevo presidente del club, Nicolás Maya, ya había anunciado que se harían en el equipo: el nombre (pues ya no hace parte de la aseguradora) y los colores.

Ya hubo una primera iniciativa y fue la modificación de la razón social, que pasó de Club Deportivo La Equidad Seguros S.A a Club Deportivo La Equidad S.A. y el dominio de la página web. Sobre el nombre hay varios especulaciones, pero ninguno se ha confirmado oficialmente.

¿Quién es el dueño del equipo La Equidad?

La aseguradora que dio origen al equipo, Equidad Seguros, vendió el 99 % de sus acciones a un consorcio de inversores estadounidenses, poniendo fin a más de tres décadas de vínculo directo con la institución. La nueva administración estará a cargo del grupo Tylis-Porter, liderado por Al Tylis y Samuel Porter, quienes actúan como co-presidente de la junta directiva del club.

El ambicioso proyecto está respaldado por varias figuras de alto perfil internacional, como el actor Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton, el basquetbolista Shawn Marion y el académico Scott Galloway.

Desde que asumió la nueva administración, el club empezó un proceso de reestructuración institucional y ya se exploran cambios los colores y el escudo. Se espera que a partir de 2026, el club ya tenga su identidad definida.

