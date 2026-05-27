Independiente Santa Fe logró una victoria con sabor a derrota en Copa Libertadores este miércoles 27 de mayo. Si bien cerró la fase de grupos con un aguerrido triunfo de visitante contra Peñarol, no le fue suficiente para clasificar a octavos de final.

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Aunque el ‘León’ venció 0-1 a los uruguayos en Montevideo, la victoria en Brasil, 0-2, de Platense contra Corinthians lo dejó sin posibilidad de seguir con vida en el certamen más importante del continente. A los colombianos solo les servía que el equipo de Sao Paulo venciera a los argentinos, pero se dio todo lo contrario.

El ‘Expreso rojo’ encontró el triunfo en los pies de Alexis Zapata, quien remató con categoría dentro del área al minuto 12 de juego. Pese a que los locales intentaron empatar el partido en varias ocasiones, y Santa Fe aprovechó para hacer contras mortales, el duelo quedó con victoria por la mínima.

Santa Fe quedó de tercero con ocho unidades y pagó caro haber dejado escapar triunfos como local en El Campín. Igualó 1-1 contra Peñarol en la primera fecha que, de hecho, quedó último en el grupo y sin haber conseguido una sola victoria.

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Pero el más doloroso fue contra Corinthians, con el que también empató a uno por un gol que recibió sobre el final del partido. Con la sexta fecha jugada, así quedó el grupo E de Copa Libertadores.

Equipo Diferencia de gol Puntos Corinthians +4 11 Platense +1 10 Santa Fe -1 8 Peñarol -4 3

¿Qué sigue para Santa Fe, luego de eliminación de Copa Libertadores?

Al haber quedado tercero en su grupo, el rojo obtuvo un pase a los ‘playoff’ de Copa Sudamericana, certamen en el que Millonarios quedó eliminado. Este premio de consuelo permitirá al ‘León’ disputar un duelo de ida y vuelta contra cualquier club que haya quedado segundo en la fase de grupos de ‘la otra mitad de la gloria’.

A esa instancia aterrizó también Independiente Medellín, que quedó eliminado de Libertadores al perder sobre el final del partido contra Estudiantes de La Plata.

Para Santa Fe es agridulce este resultado, porque cierra de manera decente un cuadro difícil y en el que no arrancó jugando bien. Además, se sacude de la dolorosa eliminación de la Liga Betplay, luego de que Junior de Barranquilla lo privara de jugar la final.

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