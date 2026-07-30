El ‘León’ muerde en Copa Sudamericana y clasificó a los octavos de final del certamen. El elenco bogotano goleó 0-3 de visitante al Caracas por el partido de vuelta llevado a cabo este jueves 30 de julio con goles de Nahuel Bustos, un tanto en contra de Ángel Figueroa y Franco Fagúndez.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Medellín quedó eliminado de Sudamericana; jugó a aguantarlo, pero lo noquearon sobre el final)

Santa Fe, que aterrizó al certamen luego de quedar eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores, cayó en los ‘play-off’ contra los venezolanos. El encuentro estuvo ajustado durante el primer tiempo, con ocasiones para ambos bandos, inclusive dando un susto en la portería custodiada por Mosquera Marmolejo.

Sin embargo, el ‘Cardenal’ logró abrir el marcador en el minuto 56, lo que complicaba el marcador global para los ‘Demonios rojos’ con un remate de Bustos dentro del área.

Lee También

Caracas insistió en buscar el empate en el resultado de la vuelta, pero se complicó sobre el 77, luego de que la visita envió un pase raso que no alcanzó Rodallega, pero que el defensa local no pudo controlar y la envió a su propio arco.

(Lea también: Luis Sinisterra sufre grave lesión en el muslo durante partido de Cruzeiro y podría perderse el resto de la temporada en Brasil)

Sobre el minuto 83, Fagúndez sentenció el partido al recibir un pase de Nahuel, quien hizo una espectacular jugada individual. Con ese resultado, el equipo de Bogotá sentenció la serie 5-0 a su favor, gracias a su triunfo 2-0 en El Campín.

Santa Fe aseguró su pase a octavos de final, en el que se enfrentará a River Plate. Aunque los argentinos no tienen un buen presente, siempre es un rival de cuidado al ser uno de los equipos más poderosos e históricos del contienente.

* Pulzo.com se escribe con Z