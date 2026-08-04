Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Los siete parlamentarios de Risaralda establecieron formalmente el Bloque de Congresistas del departamento para trabajar de manera coordinada en la promoción de proyectos clave que beneficien directamente a su región, con el objetivo central de lograr su inclusión en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

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De acuerdo con El Diario, la conformación de este bloque marca el inicio de una gestión conjunta, en la que los legisladores articularán esfuerzos no solo entre ellos, sino con los gobiernos locales, el sector privado y la Sociedad de Mejoras de Pereira, organización que asumirá la Secretaría Técnica. El enfoque principal es fortalecer la interlocución con el Gobierno Nacional para que las iniciativas estratégicas tengan mayor visibilidad y posibilidad de ejecución durante los próximos cuatro años.

En la instalación participaron los senadores María Eugenia Londoño, Luis Carlos Rúa y María Irma Noreña, junto a los representantes a la Cámara Fernando Arias, Franyela Bermúdez, José Fredy Arias y Durguez Espinosa. Al evento también asistieron el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, delegados de la Gobernación, alcaldes municipales y voceros de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil.

Como punto central de la reunión, los congresistas acordaron diseñar dos rutas de trabajo: una dirigida a gestionar directamente ante la Presidencia de la República aquellos proyectos que, por su relevancia, impactan el desarrollo de Risaralda; y una segunda línea orientada a iniciativas que serán tramitadas ante ministerios y entidades nacionales. La agenda proyectada, valorada en cerca de ocho billones de pesos, agrupa propuestas en conectividad, logística, competitividad, salud, suministro de agua y desarrollo social. Los asistentes destacaron que incorporar estas prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo será clave para garantizar la inversión gubernamental requerida.

Un aspecto relevante ha sido el compromiso de los congresistas, de diversas tendencias políticas, por anteponer los intereses del departamento y trabajar de forma conjunta, superando las diferencias ideológicas. Asimismo, el bloque planteó iniciar una estrategia unificada con los legisladores de Caldas y Quindío, buscando consolidar una postura común en proyectos regionales relacionados con movilidad, infraestructura y competitividad. En esta labor, la Sociedad de Mejoras de Pereira gestionará el acercamiento con los departamentos vecinos, promoviendo la creación de una agenda conjunta que impulse el desarrollo del Eje Cafetero.

Ana María Cuartas, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira, expresó que la clave será convertir este acuerdo en una agenda técnica y estratégica para que Risaralda y la región logren fortalecer su capacidad de gestión y crear oportunidades de desarrollo integral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios que busca impulsar el Bloque de Congresistas de Risaralda?

De acuerdo con la información de El Diario, los congresistas han definido una agenda valorada en cerca de ocho billones de pesos que abarca iniciativas fundamentales en temas de conectividad, infraestructura logística, competitividad, salud, seguridad hídrica y desarrollo social. El principal objetivo es asegurar que estos proyectos sean integrados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, lo que facilitaría su gestión y financiamiento durante los siguientes años.

¿Qué papel cumple la Sociedad de Mejoras de Pereira como Secretaría Técnica del bloque?

Según lo expuesto en el mismo medio, la Sociedad de Mejoras de Pereira ejercerá la Secretaría Técnica, coordinando la articulación entre los congresistas y los diferentes sectores involucrados. Su función principal será acompañar la consolidación de la agenda, priorizar los proyectos estratégicos, y gestionar contactos con otros departamentos para crear una estrategia regional que favorezca la competitividad del Eje Cafetero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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