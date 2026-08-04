Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella logró una victoria contundente el 21 de junio, quedando como presidente electo tras la segunda vuelta y sumando casi 13 millones de votos. Este resultado, de acuerdo con la información suministrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue suficiente para dar respaldo democrático y permitir que el movimiento Defensores de la Patria se transformara oficialmente en partido político. Así, De la Espriella se convierte en el segundo presidente, en lo que va del siglo, en llegar al poder apoyado por firmas ciudadanas en vez de estructuras partidistas tradicionales, abriendo paso a cambios importantes dentro del espectro político de derecha en Colombia.

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Defensores de la Patria, cuya oficialización fue aprobada en sala plena del CNE (con una votación de seis a uno), sumó 26 afiliados fundadores. Entre ellos figuran el presidente electo, el vicepresidente José Manuel Restrepo y miembros clave que asumirán puestos importantes en el gobierno, como secretarios, ministros y figuras estratégicas que contribuyeron en la campaña. Salvación Nacional, el único partido que coavaló la candidatura ganadora, cuenta en la actualidad con cinco curules en el Congreso de la República y se describe como el representante de la “derecha derecha”. Además, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, reafirma su postura de “centro” y será un protagonista clave en próximas elecciones regionales.

Aunque el CNE otorgó la personería jurídica a Defensores de la Patria, persisten controversias respecto a la legalidad de este reconocimiento. El artículo 108 de la Constitución establece que un movimiento solo puede convertirse en partido si, previamente, logra una votación mínima del tres por ciento en elecciones legislativas. Defensores de la Patria no cumple esta condición formal, pero, según la resolución respaldada por seis magistrados y sustentada por el magistrado Alfonso Campo, la jurisprudencia ha contemplado excepciones, como ocurrió con Colombia Humana en 2021, considerando un “respaldo popular de entidad equivalente” derivado de una elevada votación presidencial.

La magistrada Alba Lucía Velásquez, en su salvamento de voto, señaló que esta interpretación podría exceder las competencias del CNE y desnaturalizar el precedente de la Corte Constitucional. Pese a ello, la decisión está firme y ya impacta la dinámica de la derecha: ahora, además del Centro Democrático, habrá dos partidos poderosos compitiendo en ese sector, lo que podría fragmentar más el voto en futuras elecciones regionales y redefinir alianzas políticas en el Congreso y las regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el CNE otorgó la personería jurídica al partido Defensores de la Patria?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó la personería jurídica para Defensores de la Patria argumentando que la alta votación presidencial de Abelardo de la Espriella representa un respaldo ciudadano suficiente, equiparable al umbral legislativo que exige la Constitución. Esta postura se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que anteriormente permitió a otros movimientos acceder a este estatus, como sucedió con Colombia Humana en 2021.

¿Qué consecuencias tiene la creación de Defensores de la Patria para la derecha colombiana?

La entrada formal de Defensores de la Patria como partido político genera una recomposición en el campo de la derecha en Colombia, sumando competencia al Centro Democrático y a Salvación Nacional. Esta situación podría profundizar la fragmentación electoral en ese espectro, especialmente de cara a las próximas elecciones regionales, donde estos grupos medirán fuerzas y buscarán consolidar su respaldo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.