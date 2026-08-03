María Fernanda Cabal confirmó que dará un paso decisivo frente a su futuro político y que será ella misma quien solicite formalmente la escisión del Centro Democrático. En entrevista con Blu Radio, la exsenadora aseguró que quiere recibir una respuesta oficial de la colectividad y que antes de cerrar esa etapa espera conversar personalmente con Álvaro Uribe.

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“En cuerpo ajeno no, la pido yo y quiero una respuesta”, dijo Cabal y explicó que todavía no ha presentado su renuncia, pero considera que su relación con el partido está prácticamente terminada y que las diferencias políticas han provocado divisiones dentro de la colectividad.

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Otra de las frases con las que Cabal explicó su actual posición fue: “Yo no he renunciado, pero ya espiritualmente no pertenezco, materialmente tampoco. No comparto esa confusión doctrinaria que salió a la luz en un foro que se hizo interno del partido”.

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La exsenadora quiere, sin embargo, que su salida se tramite mediante el diálogo, pues manifestó que desea plantearle primero la solicitud al expresidente y recordó el peso electoral que tuvo dentro de la colectividad. “Quiero solicitarle la escisión de mi partido y quiero una respuesta, porque yo fui no solo fundadora, sino una gran electora. Mis votos, que fueron 207,000 votos en mi última legislatura 2022-2026, contribuyeron a 2 curules más”, afirmó.

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Sobre Uribe, Cabal mantiene una relación de respeto y afecto, pese a las diferencias políticas que ahora las separan. “Yo no tengo una mala relación y mucho menos voy a ser enemiga ni de él ni de mis compañeros ni del partido, pero siento que políticamente ya no tengo el espacio”, expresó.

Cabal avanza en la construcción de un movimiento político propio, proyecto que, según ella, viene desarrollando desde hace 15 años. “Yo voy a continuar, voy a registrar mi movimiento en el Consejo Nacional Electoral y procederé con todo un equipo de trabajo que tengo a nivel nacional a seleccionar los candidatos para recolección de firmas en las elecciones regionales”, afirmó.

Finalmente, Cabal contó que todavía no está definido el nombre de su nueva organización. “Tenemos 15 nombres que se han reducido a tres y el que va ganando es Democracia y Libertad”, señaló. Aun así, reiteró que antes de oficializar su salida quiere agotar el diálogo con la dirección del Centro Democrático.

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