La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los cinco procesados por el crimen de María Camila Potosí estuvo marcada por un llamado de atención de la Fiscalía, luego de que varios de los investigados sonrieran e intercambiaran comentarios mientras se exponía la reconstrucción de los hechos.

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(Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

Dicha reacción ocurrió durante la presentación de las pruebas que, según el ente acusador, sustentan la investigación por el asesinato de la joven de 21 años.

De acuerdo con la Fiscalía, el episodio se produjo cuando el fiscal relataba cómo, presuntamente, fue engañada María Camila para llevarla hasta una vivienda donde habría permanecido retenida antes de su muerte.

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En ese momento, algunos de los capturados comenzaron a reír y a conversar entre ellos, lo que obligó al funcionario a interrumpir su exposición para exigir respeto durante la diligencia judicial.

“No hay respeto por la víctima. Yo aprecio risas en la sala de audiencia, señor juez”, indicó el funcionario. Ante esto, el juez solicitó orden: “Por favor, mantener el orden, la compostura y el respeto por las partes”.

¿Quiénes son los capturados en caso de María Camila Potosí?

Los procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron imputados por distintos delitos relacionados con el caso y decidieron no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía. Mientras avanza el proceso, permanecen privados de la libertad a la espera de que el juez resuelva la solicitud de medida de aseguramiento.

#Colombia | “No hay respeto por la víctima”, dijo el fiscal del caso de Camila Potosí, la joven caleña que fue encontrada muerta el pasado 16 de julio. Esto, luego de que los cinco capturados por su presunta responsabilidad en el crimen, se rieran durante una de las audiencias. pic.twitter.com/DhLAe1t1vy — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 4, 2026

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