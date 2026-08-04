Por: Portal Bogotá

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Durante el domingo 2 de agosto y la mañana del lunes 3 de agosto de 2026, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) de Cundinamarca coordinó la atención y monitoreo de ocho incendios forestales ocurridos en municipios como Tibacuy, Pacho, Nilo, Soacha, Sibaté y Mosquera, de acuerdo con información oficial. En estas labores participaron los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil Colombiana, el Ejército Nacional, Empresas Públicas de Cundinamarca y las autoridades municipales, quienes sumaron esfuerzos para controlar el avance de las llamas.

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Según el reporte operativo más reciente, el municipio de Pacho pudo liquidar tres incendios forestales. Sin embargo, la situación en otros municipios aún requería atención: en Tibacuy, el control del incendio llegó al 80 % y en Nilo alcanzó el 98 %, lo cual indica que persisten riesgos bajo observación constante. En Soacha, específicamente en el sector El Charquito, tanto el control estructural como el forestal avanzaban en un 70 %. El incendio registrado en Sibaté, sector Chusacá, presentaba un 75 % de control, mientras que el de Mosquera, en el sector Parcelas, Avenida Longitudinal, seguía activo y recibía apoyo del Cuerpo de Bomberos de Mosquera. La UAEGRD también solicitó apoyo aéreo para Tibacuy, buscando frenar la propagación del fuego.

El incremento de incendios forestales en Cundinamarca estuvo directamente relacionado con el fenómeno de El Niño en 2026. De acuerdo con la UAEGRD, los casos pasaron de 17 en junio a 130 en julio, registrando un alza superior al 660 %. Este dramático aumento obligó a mantener un monitoreo climático permanente y a coordinar respuestas entre las entidades locales y regionales. Desde la activación del Plan de Contingencia departamental, Cundinamarca ha atendido 156 emergencias en 32 municipios de 13 provincias. En junio, 17 incendios reportados en 10 municipios afectaron 23 hectáreas, pero en julio se registraron 130 eventos en 25 municipios de 12 provincias, dañando 405,05 hectáreas.

Los municipios con mayor recurrencia de emergencias fueron Soacha, Fusagasugá, Girardot, Viotá, Pacho, Agua de Dios y Puerto Salgar. Por esta razón, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca recordaron a la ciudadanía la importancia de no provocar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar de inmediato cualquier señal de incendio a los organismos de emergencia, manteniendo el compromiso en la prevención y respuesta frente a la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan los incendios forestales en Cundinamarca durante el fenómeno de El Niño 2026?

El aumento de incendios forestales en Cundinamarca durante el fenómeno de El Niño 2026 se reflejó en el incremento de eventos, que pasó de 17 en junio a 130 en julio, afectando cerca de 405 hectáreas en ese último mes. Las autoridades locales han respondido mediante planes de contingencia, seguimiento climático y coordinación de recursos para mitigar el impacto en la cobertura vegetal y la seguridad de los habitantes.

¿Cuáles fueron los municipios más afectados por los incendios forestales en Cundinamarca en 2026?

De acuerdo con los reportes de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, los municipios de Cundinamarca con mayor recurrencia de incendios forestales en 2026 fueron Soacha, Fusagasugá, Girardot, Viotá, Pacho, Agua de Dios y Puerto Salgar, destacándose Soacha con 39 incidentes solo en el mes de julio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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