Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La propuesta de la administración municipal de Dosquebradas de entregar en concesión durante 15 años parte de la operación tecnológica de la Secretaría de Movilidad ha encendido un intenso debate en el municipio. De acuerdo con el reporte de El Diario, la iniciativa busca vincular a un operador privado, a través de un proceso de licitación pública, para gestionar trámites de tránsito, digitalizar procesos, operar cámaras de fotodetección y aportar inversiones para modernizar la infraestructura tecnológica de la dependencia.

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La administración local defiende el proyecto argumentando que la Secretaría atraviesa actualmente serias dificultades tanto en el aspecto tecnológico como financiero. El secretario de Movilidad, Yeison Palacios, señaló que no existe ninguna plataforma para trámites virtuales ni pasarela de pagos, lo que obliga diariamente a cientos de personas a desplazarse hasta la entidad. Además, buena parte del archivo se encuentra en formato físico y carece de digitalización, lo que agrava la situación, según lo informado por el funcionario.

A este panorama se suma la falta de personal suficiente, equipos obsoletos e instalaciones inadecuadas para atender la creciente demanda. Incluso, se enfrenta un proceso sancionatorio cercano a los $600 millones de pesos por fallas en la gestión documental y organización de archivos, todo lo cual, según Palacios, imposibilita que la entidad logre una modernización integral por sí sola, con los recursos actuales.

Pero el principal punto de polémica surge por la duración establecida en el proyecto: 15 años. El gobierno local explica que este periodo responde al tiempo necesario para recuperar una inversión estimada en $12.000 millones y para garantizar la estabilidad del sistema. Sin embargo, sectores políticos y ciudadanos advierten que comprometer el servicio por más de tres gobiernos podría limitar la autonomía de futuras administraciones y dificultar ajustes si los resultados no son satisfactorios.

Frente a quienes aseguran que se trataría de una privatización, el secretario Palacios rechazó esta versión, afirmando que las funciones de autoridad seguirán en manos del municipio. La concesión, según aclaró, se restringirá a procesos tecnológicos, modernización de trámites y operación de las cámaras de fotodetección. Asimismo, negó que vaya a despedirse personal de planta, y agregó que los contratistas actuales que trabajan en estas áreas podrán mantenerse con la nueva empresa concesionaria.

Adicionalmente, la implementación de nuevas cámaras de fotodetección ha generado resistencia en algunos sectores, aunque la administración sostiene que estos dispositivos mejoran la seguridad vial. Desde la perspectiva oficial, la modernización permitiría cuadruplicar los ingresos anuales de la Secretaría, pasando de $5.000 a $19.000 millones, recursos que se destinarían a proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional.

El proyecto actualmente cursa su trámite en el Concejo Municipal de Dosquebradas, donde será examinado desde distintas perspectivas antes de decidir si se aprueba, tras lo cual se abriría una licitación pública para la selección del operador. Vale destacar que, según El Diario, hasta el momento, posiciones opositoras como la de la concejala Tatiana López Saldarriaga y representantes sindicales no han sido obtenidas, pese a los intentos de contacto.

¿Por qué genera polémica la concesión de la operación tecnológica de movilidad en Dosquebradas?

El proyecto genera polémica principalmente por la duración de la concesión, fijada en 15 años, y la preocupación de algunos sectores sobre una posible privatización de servicios públicos. Aunque la administración sostiene que solo se entregarán procesos tecnológicos, existe el temor de restringir la autonomía de futuras administraciones y de priorizar el recaudo sobre la prevención vial, especialmente con la expansión de cámaras de fotodetección.

¿Qué aspectos propone modernizar la Secretaría de Movilidad con la concesión de servicios tecnológicos?

La Secretaría busca digitalizar trámites, implementar pago virtual, modernizar el archivo documental, operar cámaras de fotodetección y fortalecer la infraestructura tecnológica. El objetivo es mejorar la atención al ciudadano, incrementar ingresos y cumplir con las exigencias normativas y el crecimiento urbano, según fuentes de la Administración Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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