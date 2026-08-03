Por: Portal Bogotá

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Un nuevo esfuerzo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) permitió que 19 animales silvestres regresaran a su hábitat natural en los municipios de Cogua y Tena, Cundinamarca. Esta acción se desarrolló durante dos jornadas de liberación, resultado del compromiso de ambas entidades con la protección y la conservación de la biodiversidad en la Bogotá-Región, según informó la SDA.

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Previo a su liberación, los animales fueron rescatados o recibidos institucionalmente en distintas zonas de Bogotá. La SDA se encargó de sus procesos de rescate, valoración médica y rehabilitación física y comportamental. Tras ser declarados aptos para su retorno al medio silvestre, fueron entregados a la CAR, entidad responsable de garantizar que los ecosistemas elegidos les brindaran condiciones ambientales favorables para su supervivencia.

La primera liberación, en Cogua, incluyó cuatro zarigüeyas andinas (Didelphis pernigra), dos cusumbos (Nasuella olivacea) y dos carriquíes verdiamarillos (Cyanocorax yncas). Posteriormente, en Tena, fueron liberadas nueve arañas y dos adicionales zarigüeyas andinas. Sobre estas jornadas, Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad, destacó que reflejan la coordinación interinstitucional en la protección de fauna silvestre y la importancia de que los animales recuperados retornen a entornos adecuados tras culminar su proceso de intervención.

El papel ecológico de las zarigüeyas es relevante; contribuyen al control de insectos y pequeños vertebrados, diseminan semillas y ayudan al reciclaje de nutrientes. Sin embargo, siguen siendo víctimas de atropellamientos, ataques de animales domésticos y tráfico ilegal. Su rescate y liberación se considera una medida crucial para la preservación de la biodiversidad, reportó la SDA.

Igualmente, el proceso de readaptación de los cusumbos incluyó crianza manual desde su infancia, integración social y seguimiento de comportamientos hasta confirmar su idoneidad para la vida silvestre. En cuanto a los carriquíes verdiamarillos, la SDA determinó que estaban en condiciones óptimas—sin lesiones o enfermedades y con capacidad de vuelo funcional—para garantizar su autonomía en libertad. Por su parte, las arañas, recuperadas de localidades bogotanas como Usme, Los Mártires, Chapinero, Fontibón y Bosa, pasaron por procesos de rehabilitación en condiciones controladas antes de ser liberadas.

Las arañas, subrayó la SDA, tienen un papel decisivo como depredadores naturales de insectos y otros invertebrados, lo que ayuda al control de plagas y mantiene el equilibrio ecológico. La CAR y la SDA recalcan a la ciudadanía la importancia de respetar a los animales silvestres, no extraerlos de su entorno y nunca mantenerlos como mascotas, pues desempeñan funciones vitales en los ecosistemas.

¿Qué animales silvestres fueron liberados en Bogotá-Región y por qué es importante su retorno a la naturaleza?

Los animales liberados incluyeron zarigüeyas andinas, cusumbos, carriquíes verdiamarillos y arañas, todas recuperadas y rehabilitadas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Su retorno es fundamental para conservar el equilibrio ecológico, ya que actúan como controladores de plagas, dispersores de semillas y depredadores clave en sus hábitats, según la información de la SDA y la CAR.

¿Cuál es la labor de la Secretaría Distrital de Ambiente y la CAR en la protección de fauna silvestre en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente se encarga de la recepción, rescate y rehabilitación de animales silvestres en Bogotá, mientras que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca toma el relevo para su liberación, asegurando que los ecosistemas escogidos sean aptos. El trabajo conjunto de ambas entidades es crucial para garantizar la supervivencia y el bienestar de la fauna nativa, de acuerdo con lo reportado oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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