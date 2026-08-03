Por: Portal Bogotá

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El avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá no solo representa un salto en infraestructura para la ciudad, sino que ahora se proyecta hacia las aulas con la estrategia pedagógica y cultural ‘Bogotá Modo Metro’ al colegio. De acuerdo con información oficial difundida por el portal de la Alcaldía de Bogotá, esta iniciativa invita a todos los colegios a inscribirse entre el 6 y el 14 de agosto, para que niños, niñas y jóvenes se apropien del concepto de buen uso y cuidado del Metro. El eje central de esta estrategia no se limita al conocimiento técnico del sistema, sino que enfatiza en la transformación social: entender que la movilidad urbana es, al mismo tiempo, una oportunidad para mejorar la convivencia y redescubrir el sentido de pertenencia hacia Bogotá. ‘Bogotá Modo Metro’ al colegio busca enseñar que compartir la ciudad exige respeto, protección de lo colectivo y reconocimiento del otro, además de mostrar que la obra del Metro significa una nueva forma de vivir y movilizarse, capaz de unir e inspirar a generaciones enteras.

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El programa educativo ofrece diferentes experiencias para acercar el Metro a las escuelas, empleando talleres creativos, presentaciones teatrales, murales y actividades lúdicas que conectan arte, cultura y movilidad sostenible. Según lo expuesto por el portal oficial del Metro de Bogotá, los módulos incluyen la puesta en escena del ‘Vagón de los sueños’, en la que los estudiantes se familiarizan con personajes de la ciudad mientras conocen los beneficios del sistema y los comportamientos adecuados para su uso. Asimismo, a través de piezas armables, los jóvenes exploran el proceso de construcción, los componentes del viaducto y las características de los trenes. Se hace especial énfasis en la cultura de pago, usando dispositivos pedagógicos que enseñan cómo se ingresará a las estaciones, dónde se pagará el tiquete y cómo se abordarán los trenes.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que, durante el primer semestre de 2026, la estrategia ha impactado a 9.000 niños y niñas en procesos de formación en apropiación, orgullo y cuidado del Metro. Por su parte, el ‘Vagón Escuela’ ya ha atendido a 28.816 ciudadanos de todas las edades. La propuesta resalta que, con la futura entrada en operación de la Línea 1, el ahorro de tiempo en los desplazamientos se convertirá en momentos de calidad compartidos con familia y amigos, dándole al tiempo el valor de verdadero tesoro.

En definitiva, ‘Bogotá Modo Metro’ al colegio fortalece el compromiso de la Línea 1 con la educación ciudadana y la movilidad sostenible, convirtiendo a los estudiantes en protagonistas activos de la transformación urbana y sembrando orgullo en cada institución educativa.

¿En qué consiste la estrategia ‘Bogotá Modo Metro’ al colegio para los estudiantes?

La estrategia, según la información del portal oficial del Metro de Bogotá, consiste en acercar a los estudiantes a la cultura del Metro mediante experiencias pedagógicas y actividades creativas. Esto incluye talleres, obras teatrales, murales y dinámicas lúdicas que buscan fomentar el respeto, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia entre los jóvenes. Su finalidad es educar sobre el funcionamiento y valores del sistema, y propiciar que los estudiantes se conviertan en multiplicadores del orgullo y buen uso de la infraestructura.

¿Cuántos estudiantes han participado en ‘Bogotá Modo Metro’ al colegio y cómo se han involucrado?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), durante el primer semestre de 2026, un total de 9.000 niños y niñas han sido formados en procesos de apropiación y cuidado de la Línea 1 del Metro. Además, 28.816 personas, incluidos estudiantes, adultos y adultos mayores, han participado en actividades como el ‘Vagón Escuela’, donde aprenden sobre el sistema y los valores de convivencia requeridos para su buen funcionamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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