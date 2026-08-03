La posesión presidencial de Abelardo De la Espriella marcará un cambio frente a ceremonias anteriores, no solo por celebrarse en Cali, sino también por el esquema de transmisión.

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En un comunicado, el presidente electo confirmó que RTVC no estará a cargo de la producción oficial del evento y anunció que la señal será elaborada por Estudios RCN, con acceso libre para todos los medios de comunicación que deseen emitirla.

La misiva establece que el objetivo es garantizar una cobertura abierta y sin exclusividades. Según explicó, la producción técnica estará en manos de Estudios RCN, mientras que la señal institucional podrá ser utilizada por canales de televisión, emisoras, plataformas digitales y demás medios interesados en transmitir la ceremonia en directo.

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“La señal será libre para todos los medios de comunicación“, manifestó el mandatario electo al confirmar el esquema previsto para el acto de posesión del próximo 7 de agosto. Con esta medida, cualquier medio podrá enlazarse a la transmisión oficial sin restricciones y ofrecer la ceremonia a sus audiencias.

“Todos los medios podrán tomarla en igualdad de condiciones para su emisión en vivo, sin restricciones ni exclusividades, garantizando así el acceso amplio y plural a uno de los acontecimientos democráticos más importantes del país”, se lee en la carta.

#ATENCIÓN | El Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), informó que la señal oficial de la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto estará disponible, de manera libre y gratuita, para todos los medios de… pic.twitter.com/B08Tp4EIxi — Defensores de la Patria (@defensoresco) August 4, 2026

¿Dónde será la posesión de Abelardo De la Espriella?

La ceremonia se llevará a cabo el 7 de agosto en la Arena USC, escenario ubicado en la Universidad Santiago de Cali. El Congreso autorizó que el acto se desarrollara fuera de Bogotá, luego de que el presidente electo solicitara cambiar la sede inicialmente prevista. Con esta decisión, Cali será el escenario de la transmisión de mando presidencial, un hecho inédito en la historia reciente del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.