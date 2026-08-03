Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Camine al Barrio’ de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanza en su propósito de acercar los servicios domiciliarios y los trámites a las comunidades de la capital. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta iniciativa llegó a los barrios La Estrada y La Estradita, ubicados en la localidad de Engativá, como parte de un esfuerzo por fortalecer el diálogo directo con los habitantes y promover la participación ciudadana en la transformación de sus entornos.

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Durante la jornada, representantes de la EAAB recorrieron el sector escuchando inquietudes y orientando a la comunidad sobre los servicios disponibles, así como compartiendo los avances de un ambicioso proyecto de renovación de redes en la zona. Según la misma fuente, la intervención contempla la modernización de cerca de 11 kilómetros de redes de acueducto y alcantarillado. Además, el proyecto incluye la recuperación de más de 80.000 metros cuadrados de pavimento, 31.000 metros cuadrados de andenes y 40.000 metros cuadrados de vías, lo cual representa una mejora significativa en la infraestructura pública.

La estrategia también implica informar oportunamente a los vecinos sobre cada etapa de las obras, para que conozcan el impacto positivo en su calidad de vida. De acuerdo con la EAAB, estos recorridos “acercan nuestros servicios y comparten los avances de un proyecto de renovación que contempla cerca de 11 kilómetros de redes”. Así, la entidad refuerza su objetivo de ser una empresa cercana y transparente, que responde a las necesidades de la ciudadanía y permite el seguimiento permanente a los proyectos que inciden en el bienestar de los habitantes.

Estos esfuerzos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá destacan la importancia de una gestión participativa, en la que las comunidades se informan directamente sobre los trabajos y pueden expresar inquietudes o sugerencias. De acuerdo con las publicaciones en la red social X, la presencia en territorio busca generar confianza y corresponsabilidad, bajo la premisa de transformar las localidades a través de una infraestructura renovada y de calidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la estrategia ‘Camine al Barrio’ de la EAAB en Bogotá?

La estrategia ‘Camine al Barrio’ implementada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene como objetivo central fortalecer el contacto directo con las comunidades, promover la participación ciudadana y mantener informados a los residentes sobre los proyectos de modernización de la infraestructura, enfocándose especialmente en el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado y en la recuperación de espacios públicos.

¿Qué beneficios trae la renovación de redes de acueducto y alcantarillado en Engativá?

La renovación de las redes de acueducto y alcantarillado, así como la recuperación de pavimento, andenes y vías en barrios como La Estrada y La Estradita, busca modernizar la infraestructura, mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar servicios domiciliarios eficientes. Estas acciones permiten una mayor durabilidad de las obras y contribuyen al bienestar y desarrollo del territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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