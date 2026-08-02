Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Cortes de luz programados afectarán a Bogotá, Cota y Soacha este lunes 3 de agosto de 2026. Estas suspensiones, que serán temporales, se realizarán según lo informado por Enel Colombia, empresa encargada del suministro de energía, debido a labores de mantenimiento en las redes eléctricas. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de Bogotá, estas interrupciones tienen como propósito asegurar el buen funcionamiento y la mejora del servicio en diferentes zonas de la ciudad y municipios vecinos.

Sigue a PULZO en Discover

En la capital, los cortes se presentan en varias localidades. Por ejemplo, en Chapinero, la zona de Bellavista tendrá suspensión de energía entre la calle 73 y la calle 75, desde las 8:00 a. m. por nueve horas. En Ciudad Bolívar, barrios como Compartir y Sumapaz se verán afectados desde las 8:00 a. m. durante nueve horas y media. Puente Aranda también reporta suspensión en sectores como Barcelona y San Rafael, en horarios que comienzan desde las 7:45 a. m. y en la tarde, respectivamente, con interrupciones de hasta cuatro horas. Otros barrios afectados incluyen San José Sur en Rafael Uribe Uribe, El Plan y Mazurén en Suba, así como Buenavista, El Vervenal, San Antonio Noroccidental y Santa Bárbara Central en Usaquén, con duraciones estimadas entre cinco y nueve horas y media.

En municipios cercanos, la Comuna 1 de Soacha, Cundinamarca, tendrá cortes en Buenos Aires y Parque Campestre desde las 7:30 a. m., que se prolongarán durante diez horas. En el municipio de Cota, la vereda Siberia perderá el servicio desde las 8:15 a. m. durante casi nueve horas.

Enel Colombia ha emitido recomendaciones para los habitantes de las zonas impactadas. Entre los consejos más importantes están desconectar los electrodomésticos para evitar daños por intermitencias, organizar las actividades esenciales tomando en cuenta los horarios de corte, y procurar no abrir la nevera para conservar los alimentos. Además, si el personal técnico debe ingresar a edificios u oficinas para las labores de mantenimiento, la empresa solicita que se permita su entrada, recomendando verificar siempre la identidad de los trabajadores llamando a los números oficiales.

Estas medidas buscan minimizar riesgos y molestias a los usuarios mientras se desarrollan obras destinadas a fortalecer el servicio eléctrico en las diferentes áreas mencionadas.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá, Cota y Soacha que tendrán cortes de luz el 3 de agosto de 2026?

Según la información oficial, los cortes de electricidad afectarán sectores como Bellavista en Chapinero, Compartir y Sumapaz en Ciudad Bolívar, Barcelona y San Rafael en Puente Aranda, San José Sur en Rafael Uribe Uribe, El Plan y Mazurén en Suba, Buenavista, El Vervenal, San Antonio Noroccidental y Santa Bárbara Central en Usaquén, además de Buenos Aires y Parque Campestre en Soacha, y la vereda Siberia en Cota. Los horarios y duraciones varían entre cuatro y diez horas, dependiendo del sector y la magnitud de los trabajos.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar electrodomésticos mientras dure la suspensión, planear sus actividades conforme al horario del corte, evitar abrir la nevera para conservar los alimentos refrigerados y facilitar la entrada del personal técnico debidamente identificado. En caso de dudas sobre la identidad de los trabajadores, sugiere llamar al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca. Estas prácticas buscan evitar daños, mantener la seguridad y garantizar la eficiencia en los trabajos de mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z