Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha lanzado una invitación abierta para que usted participe el lunes 3 de agosto de 2026 en la jornada de vacunación que se llevará a cabo en Bogotá. Para acceder a este servicio solo es necesario presentarse con su documento de identidad en cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad, donde podrá iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación requerido.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, esta jornada tiene como principal objetivo prevenir diversas enfermedades, entre ellas poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. También estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), específica para niñas y niños entre los 9 y 17 años. La intención es fortalecer la cobertura y asegurar el acceso a inmunizaciones esenciales para la salud pública.

En Bogotá, los puntos de vacunación comenzarán a atender desde las 8:00 a. m., distribuidos estratégicamente por toda la ciudad. Según la información oficial, estos puntos pueden encontrarse en centros comerciales, parques, plazas, colegios y espacios de alta afluencia, permitiendo así mayor facilidad para los ciudadanos. Además, la capital cuenta con más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), los cuales ofrecen servicios continuos y garantizan un acceso oportuno a la vacunación. Las ubicaciones y actualizaciones diarias de estos espacios se pueden consultar a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud.

Para quienes requieran la vacuna contra la fiebre amarilla, la Secretaría aclara que gestantes y personas mayores de 60 años recibirán atención solo en puntos de atención autorizados. Estos lugares cuentan con valoración y acompañamiento médico especializado para brindar seguridad durante la vacunación. Puede consultar los puntos de atención para fiebre amarilla directamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud, así como el listado de sedes habilitadas por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), que también se conocen como Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Finalmente, la SDS ha dispuesto herramientas digitales como Mapas Bogotá, donde, siguiendo indicaciones sencillas, usted puede localizar fácilmente el punto de vacunación más cercano, revisar horarios, direcciones y demás datos pertinentes antes de asistir con su documento de identidad.

¿Cuáles enfermedades se pueden prevenir con las vacunas disponibles en Bogotá el 3 de agosto de 2026?

Durante la jornada, puede recibir inmunización contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH), de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud. Cada vacuna forma parte de los esquemas oficiales y se ofrece tanto para quienes inician como para quienes completan sus dosis.

¿Cómo ubicar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud sugiere utilizar la herramienta digital Mapas Bogotá. Al ingresar, debe buscar la palabra 'vacunación' y seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con este servicio, lo que le permitirá identificar direcciones, horarios y escoger el punto más próximo de acuerdo con su ubicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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