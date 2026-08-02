Por: Portal Bogotá

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El ‘Festival Reverso Bogotá’ regresa en 2026 como una de las apuestas culturales más representativas de la capital, con el objetivo de fortalecer y visibilizar la creación poética en sus múltiples expresiones. Este evento, impulsado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) en alianza con la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), abre una convocatoria para todos los interesados en participar, ofreciendo 100 millones de pesos en incentivos económicos a las propuestas más destacadas. De acuerdo con la información oficial, el proceso de postulación estará habilitado desde el 31 de julio hasta el 1 de septiembre de 2026. Durante este periodo, los escritores y poetas podrán consultar las bases y condiciones a través de la plataforma de invitaciones de la SDCRD.

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En el lanzamiento de este año, la convocatoria fue presentada con una jornada gratuita en el espacio público que incluyó actividades como lecturas en voz alta, micrófono abierto y un slam de poesía oral. Allí se dieron cita reconocidas exponentes como Adriana Corredor, encargada de hostear el evento, junto a las poetas Melanny Lasso, Urka y Rain. Según destacó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, "Reverso Bogotá demuestra que la poesía está viva y hace parte de nuestra cotidianidad", resaltando además la importancia de que tanto escritores nuevos como consagrados se animen a crear y compartir sus obras. Este año se da un paso relevante al incorporar la categoría de poesía oral, una manifestación artística en la que la voz y el cuerpo se fusionan como instrumentos fundamentales.

La convocatoria del Festival contempla cuatro categorías principales: poesía para niños (destinada a escritores mayores de edad que produzcan obras dirigidas a lectores de 5 a 12 años), poesía desde la juventud (de 18 a 28 años), poesía desde la experiencia (para autores mayores de 28 años que hayan publicado recientemente) y, por primera vez, poesía oral, que incluye géneros como el ‘spoken word’, el slam, la trova, la décima, y el repentismo.

Según la organización, quienes sean seleccionados no solo recibirán un incentivo económico, sino que accederán a circuitos de circulación de sus obras, espacios de difusión en emisoras aliadas y una agenda de actividades culturales que facilitará el encuentro y la participación activa entre autores y público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías de la convocatoria del Festival Reverso Bogotá 2026?

La convocatoria del Festival Reverso Bogotá 2026 se divide en cuatro categorías: poesía para niños, dirigida a escritores mayores de edad con obras para lectores entre 5 y 12 años; poesía desde la juventud, para personas entre 18 y 28 años; poesía desde la experiencia, para autores mayores de 28 años con trayectoria editorial reciente; y poesía oral, categoría que por primera vez reconoce expresiones como el ‘spoken word’, el slam, la trova y otras formas de poesía oral.

¿Qué significa ‘poesía oral’ en el contexto del Festival Reverso Bogotá?

‘Poesía oral’ se refiere a propuestas poéticas en las que el principal instrumento es la voz y el cuerpo, abarcando expresiones como el ‘spoken word’, el slam, la trova, la décima, el repentismo y cualquier otra forma donde la palabra dicha cobra relevancia artística. El festival reconoce por primera vez esta categoría, abriendo un espacio especial a quienes exploran la oralidad como vía creativa dentro de la poesía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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